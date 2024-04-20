أنشيلوتي: الفوز على برشلونة في الكلاسيكو يقرب ريال مدريد من الفوز بالدوري

المصدر: وكالات

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قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إن فريقه سيقترب من التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم حال الفوز على برشلونة، غدا الأحد، في مباراة الكلاسيكو.

أشار أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء الذي عقد اليوم السبت "الفوز سيقربنا أكثر للفوز بلقب الدوري، ولكننا سنواجه فريقا قويا ويؤدي بشكل مميز في الفترة الأخيرة".

وأضاف المدرب الإيطالي "مباراة الكلاسيكو ستبقى دائما تنافسية ومتكافئة، وأكرر إنها فرصة كبيرة للاقتراب من لقب الدوري، وندرك أيضا الصعوبات التي تنتظرنا لأن برشلونة أيضا يريد اللقب".

وأكد المدير الفني لفريق ريال مدريد أن جميع لاعبيه جاهزون لخوض مواجهة برشلونة قائلا "لا أواجه أي مشكلة وسنعتمد على أفضل تشكيل ممكن في مباراة الغد".

ويعتلي ريال مدريد قمة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة متفوقا بفارق ثماني نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة وذلك قبل انطلاق منافسات الجولة 32 من المسابقة.

ودافع كارلو أنشيلوتي عن فلسفته التي لجأ إليها لإقصاء مانشستر سيتي من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي قائلا "لكل منا رأيه، ولتحقيق الفوز يجب الالتزام بالجانب الدفاعي وإدارة الأمور جيدا عندما نستحوذ على الكرة".

وأتم أنشيلوتي تصريحاته "لا أرى أي مشجع حزين على الطريقة التي لعبنا بها أمام مانشستر سيتي، بل على العكس تماما، جماهير الفريق كلها سعيدة لأن اللاعبين أدوا بشجاعة".

وتأهل ريال مدريد لمواجهة بايرن ميونخ الألماني في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا بعد إقصاء مانشستر سيتي بالفوز بركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين ذهابا في مدريد بنتيجة 3/3 وإيابا في مانشستر بنتيجة 1/1.

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