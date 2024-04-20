الأهلي المصري يتعادل سلبياً مع مازيمبي بذهاب قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

المصدر: وكالات

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حافظ الأهلي على شباكه نظيفة ليتعادل سلبيا مع مضيفه مازيمبي في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اليوم السبت بعدما تصدى الحارس مصطفى شوبير لأكثر من فرصة خطيرة في الشوط الأول.

وبدأ الأهلي بقوة وأهدر المهاجم وسام أبو علي ضربة رأس بعد ركلة ركنية قبل أن يطلق تسديدة منخفضة من مدى قريب بعد دقيقتين من بداية اللقاء.

وتراجع الأهلي بعد منتصف الشوط الأول ليبدأ صاحب الأرض في السيطرة لكن الحارس شوبير وقف أمام جميع محاولاته.

وتصدى شوبير لفرصة خطيرة من إرنست لوزولو الذي سدد من مدى قريب لكن حارس الأهلي أبعد الكرة ببراعة.

وتبادل الفريقان السيطرة في الشوط الثاني دون خطورة تذكر لتنتهي المباراة بالتعادل ليكون الحسم يوم الجمعة المقبل في مباراة الإياب في استاد القاهرة.

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