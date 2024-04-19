3.4 مليار يورو القيمة السوقية لفرق نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

المصدر: وام

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بلغت القيمة السوقية لأندية نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الجاري أكثر من 3.4 مليار يورو تقريبا، بما يعكس قيمة ومكانة الفرق الأربعة المتأهلة إلى المحطة قبل الأخيرة من البطولة القارية الكبرى.

وتأهل إلى الدور نصف النهائي فرق ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند الألمانيين، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وحسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في أرقام وإحصائيات اللاعبين والأندية وقيمهم التسويقية حول العالم، يتصدر ريال مدريد قائمة أعلى فرق نصف نهائي دوري الأبطال، بقيمة تسويقية تصل إلى 1.04 مليار يورو، وفق آخر تحديث.

ويعد ريال مدريد صاحب الرقم القياسي في الفوز بعدد ألقاب دوري أبطال أوروبا بـ14 بطولة.

ويأتي فريق باريس سان جيرمان في المركز الثاني بقيمة تسويقية تبلغ 1.02 مليار يورو، وهو الفريق الوحيد في نصف النهائي الذي لم يفز بدوري الأبطال من قبل.

ويحتل بايرن ميونيخ، صاحب الـ6 ألقاب في مسيرته، المركز الثالث بقيمة تسويقية تبلغ 929.45 مليون يورو، ويأتي بعده مواطنه بروسيا دورتموند، الذي حقق اللقب القاري مرة واحدة موسم 1996 - 1997 بإجمالي 463.7 مليون يورو.

وتنطلق مباريات نصف نهائي البطولة بلقاء باريس سان جيرمان مع بروسيا دورتموند في مباراة الذهاب يوم 30 أبريل الجاري، على أن تجمع مباراة الإياب بينهما يوم 7 مايو المقبل.

ويلتقي بايرن ميونيخ مع ريال مدريد في نصف النهائي ذهاباً في الأول من مايو وإياباً في الثامن من الشهر نفسه.

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