الاتحاد الألماني يقطع الطريق على البايرن ويعلن تجديد عقد ناغلسمان حتى مونديال 2026

المصدر: وكالات

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جدد مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم يوليان ناغلسمان عقده على رأس الجهاز الفني لـ"دي مانشافت" حتى مونديال 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، كما أعلن الاتحاد الألماني للعبة الجمعة، ليغلق الباب أمام بايرن ميونيخ الراغب، حسب الصحافة الألمانية، في تعيينه مدربا له الموسم المقبل.

وقال ناغلسمان الذي استلم تدريب المنتخب الألماني بعد ستة اشهر من إقالته بطريقة مفاجئة من تدريب بايرن ميونيخ في مارس 2023: "إنه قرار نابع من القلب. انه فخر كبير الاشراف على المنتخب الوطني".

وأضاف المدرب الشاب البالغ من العمر 36 عاما والذي كان عقده سينتهي بعد كأس اوروبا المقررة في المانيا من 14يونيو الى 14 سبتمبر المقبلين "نأمل ان نحصد النجاح في كأس اوروبا التي ننتظرها على أحّر من الجمر بفضل مجموعة من افضل اللاعبين في البلاد".

ويفتتح المنتخب الالماني مشواره في النهائيات القارية بمواجهة اسكتلندا في ميونيخ في 14 يونيو ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم ايضا سويسرا والمجر.

وتابع المدرب البافاري: "بعد ذلك، أتطلع إلى خوض التحدي المتمثل في كأس العالم مع جهازي الفني".

وتخوض ألمانيا دور المجموعات لمسابقة دوري الأمم 2024-2025 في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، بينما من المقرر أن تنطلق تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026 في مارس 2025.

ولم يفز المنتخب الالماني باللقب القاري منذ تتويجه عام 1996، كما انه خرج بخفي حنين من النسختين الاخيرتين لكأس العالم في مونديال روسيا 2018 ومونديال قطر 2022 من الدور الاول.

في المقابل، جدد الاتحاد الالماني ايضا عقد المدير الرياضي رودي فولر حتى مونديال 2026.

تقلص قائمة المرشحين لتدريب بايرن -واستلم ناغلسمان مهمة تدريب المنتخب في سبتمبر الماضي وبدأت النتائج تتحسن اعتبارا من مارس الماضي خلال النافذة الدولية بانتصارين لافتين على فرنسا 2-0 وعلى هولندا 2-1 وديا بعد قيامه بتجديد دماء المنتخب بالاضافة الى استدعاء لاعب الوسط المؤثر توني كروس.

وقال رئيس الاتحاد الالماني برند نويندورف إن قرار ناغلسمان بالاستمرار مع المنتخب الوطني "رسالة قوية"، في حين اعتبر رودي فولر المدير الرياضي في الاتحاد الالماني بان الاخير كان "مقتنعا تماما" بضرورة استمرار ناغلسمان الى ما بعد كأس اوروبا.

واضاف فولر "حتى قبل النجاحات الأخيرة في المباريات الودية، كنا مقتنعين تمامًا بيوليان ناغلسمان، لكنها (النجاحات) أظهرت مرة أخرى الحماس الذي يمكن أن يشعله يوليان وتشكيلته في ألمانيا".

وكان تمديد عقد فولر حتى نهائيات كأس العالم 2026 قبل حوالي عشرة أيام بمثابة بداية التمديد لناغلسمان.

ويزيد تمديد عقد ناغلسمان تعقيد مهمة بايرن ميونيخ، بحثا عن خليفة لتوماس توخل الذي أجبرته الإدارة البافارية على الرحيل في صيف 2024، بعد أن تم تخفيض عقده الأولي لموسم واحد بعد سلسلة من النتائج السلبية في فبراير.

وارتبط اسم ناغلسمان بالعديد من الاندية في الاونة الاخيرة حتى ان مجلس ادارة بايرن ميونيخ الجديد دخل في مفاوضات مع مدير اعماله للعودة الى الاشراف على النادي البافاري.

وحسب الصحافة الألمانية، فإن بايرن كان أول من وضع المدرب الاسباني لباير ليفركوزن شابي ألونسو على رأس أولوياته، لكن المدرب البالغ من العمر 42 عامًا والمرتبط بعقد مع ليفركوزن حتى عام 2026 وهو أيضًا هدف لليفربول الانجليزي، وضع حدًا للشائعات حول احتمال الرحيل في صيف 2024، بإعلانه في نهاية مارس الماضي أنه سيبقى في منصبه الموسم المقبل.

ومن بين الخلفاء المحتملين لتوخل، المدرب الإيطالي لنادي برايتون الإنجليزي، روبرتو دي زيربي الذي يتردد اسمه في أغلب الأحيان في وسائل الإعلام.

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