دوري أبطال أوروبا: إيطاليا تضمن 5 مقاعد لموسم 2024-2025

المصدر: وكالات

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ضمنت إيطاليا احتلالها احد المركزين الاول أو الثاني في التصنيف المعتمد من قبل الاتحاد الاوروبي "ويفا" لكرة القدم، وحصولها على خمسة مقاعد في مسابقة دوري أبطال اوروبا بنسختها المحدّثة الموسم المقبل (2024-2025)، أي بزيادة مقعد عن الموسم الحالي.

وبلغ مجموع إيطاليا في التصنيف 19428 ألف نقطة بعد تأهل روما وأتالانتا إلى نصف نهائي الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ"، وفيورنتينا الى الدور نفسه من مسابقة "كونفرنس ليغ".

وتفوّقت إيطاليا على كل من ألمانيا (17928 ألف نقطة، ثلاثة اندية لا تزال تنافس قاريًا)، وإنكلترا (17375) بعد خروج كل من وست هام وليفربول من الدور ثمن النهائي لمسابقة "يوروبا ليغ"، في حين بات أستون فيلا الممثل الوحيد للكرة الانكليزية ببلوغه نصف نهائي "كونفرنس ليغ".

وسيقام دوري الابطال الموسم المقبل وفقا لنظام جديد بعد رفع عدد الاندية المشاركة إلى 36 بدلاً من 32 هذا الموسم.

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