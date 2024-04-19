تأهل ليفركوزن وروما للمربع الذهبي من الدوري الأوروبي

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تأهل بايرليفركوزن الألماني للمربع الذهبي من الدوري الأوروبي عقب تعادله 1 / 1 مع مضيفه ويستهام يونايتد الإنجليزي.

واستفاد الفريق المتوج مؤخرا بلقب الدوري الألماني هذا الموسم للمرة الأولى في تاريخه، من فوزه 2 / صفر في لقاء الذهاب على ملعبه يوم الخميس الماضي، ليفوز 3 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وأصبحت هذه هي المباراة الـ44 على التوالي، التي يحافظ خلالها ليفركوزن على سجله على سجله خاليا من الهزائم في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي.

وبات ليفركوزن أول فريق لا يتلقى أي خسارة في هذا العدد من اللقاءات المتتالية بجميع البطولات على مستوى أندية الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، محطما الرقم القياسي، الذي كان يحمله يوفنتوس الإيطالي.

وواصل روما مشواره في المسابقة، بعدما صعد أيضا للدور قبل النهائي، بعد تغلبه 2 / 1 على ضيفه ميلان في المواجهة الإيطالية الخالصة بينهما.

وكرر روما تفوقه على منافسه، بعدما سبق أن تغلب على ميلان 1 / صفر ذهابا على ملعب (سان سيرو) الأسبوع الماضي.



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