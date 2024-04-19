ضربات الترجيح تؤهل أستون فيلا للمربع الذهبي بدوري المؤتمر الأوروبي

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

تأهل أستون فيلا الإنجليزي إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه ليل الفرنسي 4 /3 بضربات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بتقدم ليل 2 /1.

وكانت مباراة الذهاب في إنجلترا قد انتهت بنفس النتيجة، ليتعادل الفريقين 3 /3 في مجموع المباراتين، ويتم اللجوء إلى شوطين إضافيين لم يشهدا أي جديد، لتحسم ضربات الترجيح الموقف بتفوق أستون فيلا 4 /3.

وتقدم ليل في الدقيقة 15 عن طريق يوسف يازيجي، قبل أن يضيف زميله بنيامين أندري الهدف الثاني في الدقيقة 67.

وفي الدقيقة 87 سجل ماتي كاش الهدف الوحيد لأستون فيلا، ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين لم يحملا أي جديد، ليتم الاحتكام إلى ضربات الترجيح.

وابتسمت ضربات الترجيح لأستون فيلا الذي سجل له كل من يوري تيليمانس وأولي واتكينز وماتي كاش ودوجلاس لويز، فيما أهدر ليون بايلي، بينما سجل لفريق ليل كل من جوناثان ديفيد وأنخيل جوميز وريمي كابيلا، فيما أهدر كل من نبيل بوطالب وبنيامين أندري.

وسيواجه أستون فيلا في الدور قبل النهائي، الفائز من مواجهة أخرى بدور الثمانية، تجمع بين فناربخشة التركي وأولمبياكوس اليوناني والتي انتهى لقاء الذهاب منها بالتعادل 3 /3.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز