دوري أبطال أوروبا.. 32 هدفاً في ربع النهائي وباريس سان جيرمان الأكثر تسجيلا

المصدر: وام

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أسدل الستار على منافسات الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بحجز فرق ريال مدريد وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان وبورسيا دورتموند مقاعدهم في الدور نصف النهائي الذي تقام مباراتا الذهاب فيه يومي 30 أبريل الجاري والأول من مايو المقبل.

وشهدت مباريات الدور ربع النهائي تسجيل 32 هدفاً في 8 مباريات بمتوسط 4 أهداف في المباراة الواحدة، ويعد فوز بورسيا دروتموند على أتلتيكو مدريد 4-2 في مباراة الإياب النتيجة الأكبر لعدد الأهداف في مباراة واحدة، فيما فاز باريس سان جيرمان على برشلونة 4-1 في المرحلة نفسها، في حين يعد فوز البايرن على أرسنال 1-0 في مباراة الإياب النتيجة الأقل في هذا الدور.

ويتصدر فريق باريس سان جيرمان قائمة الأكثر تهديفاً بـ6 أهداف بخسارته أمام برشلونة 2-3 ذهاباً وفوزه 4-1 إياباً، ويأتي بروسيا دروتموند ثانياً برصيد 5 أهداف، وكلا الفريقين سيلتقيان وجهاً لوجه في نصف النهائي، ذهاباً يوم 30 أبريل الجاري، على أن تقام مباراة الإياب يوم 7 مايو المقبل.

وتضم القائمة أيضاً 4 فرق سجلت 4 أهداف في هذا الدور هي ريال مدريد ومانشستر سيتي وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، تأهل منهم ريال مدريد وودع الثلاثة الباقون.

أما أقل فرق البطولة تهديفاً بايرن ميونيخ (3 أهداف) وتأهل لنصف النهائي وأرسنال ودع البطولة وسجل (هدفين).

ويلتقي بايرن ميونيخ مع ريال مدريد في نصف النهائي ذهاباً في الأول من مايو وإياباً في الثامن من الشهرنفسه.

وشهد أيضاً هذا الدور توديع فريقين إسبانيين (برشلونة وأتلتيكو مدريد) المنافسات من إجمالي 3 فرق كانت قد تأهلت فيما ودعت الفرق الإنجليزية ممثلة في (مانشستر سيتي وأرسنال) وحافظت الفرق الألمانية على تواجدها كاملة باستمرار بايرن ميونيخ وبورسيا دروتموند، كما تأهل ممثل الكرة الفرنسية الوحيد باريس سان جيرمان.

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