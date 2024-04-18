الاتحاد الإنجليزي يلغي مباريات الإعادة في بطولة كأس الاتحاد

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، إلغاء مباريات الإعادة في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بداية من الموسم المقبل.

خطوة إلغاء مباريات الإعادة من الدور الاول وما بعده يأتي كجزء من اتفاقية جديدة بين الاتحاد الإنجليزي ورابطة الدوري الممتاز، والتي ستشهد تخصيص 33 مليون جنيه إسترليني إضافية (41 مليون دولار أمريكي) سنويًا لكرة القدم الشعبية من الدوري الممتاز.

وكان الاتحاد الإنجليزي قام بالفعل بإلغاء مباريات الإعادة بداية من الدور الخامس فيما بعده، وذكر أن خطوة إلغائها بشكل عام تم الاتفاق عليه "في ضوء التغييرات في أجندة المباريات بعد توسيع البطولات التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)".

وذكر الاتحاد الإنجليزي أن كل الأدوار سيتم إقامتها في عطلات نهاية الاسبوع، بعد أن تم نقل مباريات الدور الخامس لتقام في منتصف الاسبوع في الخمس سنوات الماضية.

وذكر الاتحاد الإنجليزي أن المباراة النهائية، ستلعب في عطلة نهاية الاسبوع قبل الاخيرة من موسم رابطة الدوري الممتاز، يوم السبت، حيث لن تقام أي مباريات بالدوري في نفس اليوم.

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