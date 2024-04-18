ريال مدريد يهزم مانشستر سيتي بركلات الترجيح ويتأهل لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا

المصدر: وكالات

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تأهل ريال مدريد الإسباني للدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بإقصاء مانشستر سيتي الإنجليزي حامل اللقب، اليوم الأربعاء.

وصعد ريال مدريد متفوقا بركلات الترجيح بنتيجة 3/4 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1، وتعادل الفريقين ذهابا بنتيجة 3/3 الأسبوع الماضي في العاصمة الإسبانية.

وفي ملعب الاتحاد تقدم ريال مدريد بهدف المهاجم البرازيلي رودريجو بعد مرور 12 دقيقة، وأدرك الفريق الإنجليزي التعادل بهدف كيفن دي بروين في الدقيقة 76.

وتأهل ريال مدريد صاحب الرقم القياسي في الفوز بلقب دوري الأبطال 14 مرة لملاقاة بايرن ميونخ في الدور قبل النهائي بعدما أطاح الفريق الألماني بنظيره أرسنال الإنجليزي من دور الثمانية.

كما رد الفريق المدريدي اعتباره أمام مانشستر سيتي الذي أطاح به من الدور قبل النهائي في الموسم الماضي.



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