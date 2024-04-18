برشلونة  يؤهل أتلتيكو مدريد إلى «مونديال الأندية 2025»

المصدر: زيورخ - وام

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني حجز مكانه في النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد التي تضم 32 فريقاً وتقام منافساتها في الولايات المتحدة عام 2025.

وانضم أتلتيكو مدريد إلى قائمة الفرق المشاركة في النسخة الافتتاحية من «مونديال الأندية» رغم خروجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالخسارة من بروسيا دورتموند الألماني 2 - 4 بعدما كان قد فاز ذهاباً 2 - 1.

وأوضح «الفيفا» أن خسارة برشلونة الإسباني أمام باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا تعني أن أتلتيكو مدريد ضمن مكاناً في البطولة العالمية عبر مسار التصنيف. وتضم المسابقة الجديدة 32 فريقاً، وستقام مبارياتها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهري يونيو ويوليو 2025.

ومع وجود 12 مقعداً في «مونديال الأندية» للفرق الأوروبية، حصل الفائزون بدوري أبطال أوروبا خلال المواسم الثلاثة الماضية، مانشستر سيتي وريال مدريد وتشيلسي، على أماكنهم بالفعل، بينما حجزت أندية بايرن ميونيخ، وباريس سان جيرمان، وإنتر ميلان، وبورتو، وبنفيكا، وبوروسيا دورتموند، ويوفنتوس، 7 مقاعد عبر مسار التصنيف لأندية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بناءً على نتائجها في دوري أبطال أوروبا خلال المواسم الأربعة الماضية، بما في ذلك الموسم الحالي.

وشارك برشلونة الموسم الماضي 2022 - 2023 في منافسات الدوري الأوروبي بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته بدوري أبطال أوروبا.

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