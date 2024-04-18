البرازيلي روماريو يعود إلى الملاعب في سن الـ 58

المصدر: ريو دي جانيرو - أ ف ب

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سيعود البرازيلي روماريو، بطل مونديال 1994، في سن الـ 58 عاماً، عن قرار اعتزاله لمساعدة النادي الذي يرأسه، وفقاً لما أعلن المهاجم الأسطوري للـ«سيليساو»، الذي غادر ملاعب الكرة المستديرة قبل قرابة 15 عاماً

. وكتب روماريو عبر حسابه على موقع إنستغرام «لن أشارك في كامل جولات البطولة، لكنني سألعب بعض المباريات مع فريق قلبي، وأحقق حلمي الأخير: اللعب إلى جانب نجلي». وسيتشارك روماريو في صفوف أمريكا الذي تأسس عام 1904، ويمر بأزمة اقتصادية، الهجوم مع نجله رومارينيو، الذي انضم إلى صفوفه الفريق في مارس الماضي.

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