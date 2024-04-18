4 مباريات في إياب ربع نهائي «يوروبا ليغ»

المصدر: ليفربول - أ ف ب

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يدخل ليفربول الإنجليزي مواجهة مع مضيفه أتالانتا الإيطالي في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» لكرة القدم اليوم، آملاً في محو ذيول الخسارة المؤلمة على أرضه بثلاثيةٍ نظيفة ذهاباً وتفادي الخروج، في حين يواجه باير ليفركوزن الألماني وست هام الإنجليزي، ووضع الفريق الألماني قدماً في نصف النهائي بفوزه ذهاباً على أرضه بهدفين نظيفين.

وتُعتبر مواجهة روما الفرصة الأخيرة لمدرب ميلان، ستيفانو بيولي، في مواجهة إيطالية النكهة، وفي المباراة الرابعة يحلّ بنفيكا البرتغالي ضيفاً على مرسيليا الفرنسي.

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