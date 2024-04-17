3 قمم تتصدر المشهد في الدوريات الأوروبية الكبرى الأسبوع المقبل

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشهد الأسبوع المقبل 3 قمم أوروبية لأبرز الدوريات العالمية لكرة القدم، حيث يحل برشلونة ضيفا على ريال مدريد، الأحد المقبل بملعب سانتياجو برنابيو بالدوري الاسباني، ويستضيف ميلان، جاره انتر ميلان الاثنين المقبل، على ملعب سان سيرو بالدوري الايطالي، ويلتقي أرسنال مع تشيلسي على ملعب الإمارات بالدوري الإنجليزي الثلاثاء المقبل.

وفي اللقاء الأول الذي يقام الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو، يمثل هذا اللقاء قمة مباريات الجولة 32 من الدوري الاسباني لكرة القدم.

ويدخل الفريقان اللقاء بطموح مواصلة مشوار المنافسة على اللقب، اذ يتصدر ريال مدريد جدول الترتيب بـ 78 نقطة، فيما يأتي برشلونة ثانيا بـ 70 نقطة.

وتمثل المباراة أهمية كبرى لبرشلونة، حيث ستكون اختباراً جديداً له بعد الخسارة القاسية أمس أمام باريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة 1- 4 على ملعبه ليكون اللقاء فرصة العودة السريعة للفريق مع مدربه شافي هيرنانديز.

وتفوق ريال مدريد على برشلونة في 3 مباريات من أصل آخر 5 مواجهات جمعتهما بمختلف المسابقات، فيما فاز برشلونة مرتين.

وفي القمة الثانية التي تقام الاثنين المقبل، على ملعب سان سيرو، يستضيف ميلان، جاره انتر ميلان في ديربي ميلانو، بالجولة 33 من المسابقة.

ويتصدر انتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي بـ 83 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن ميلان الثاني (69 نقطة)، وذلك قبل 6 جولات من نهاية المسابقة.

وينتظر انتر ميلان، أن يحصد نقاط اللقاء، ليقترب كثيرا من التتويج بلقب الدوري الإيطالي، بنسخته الحالية.

وفي القمة الثالثة يشهد ملعب الإمارات الثلاثاء المقبل، "ديربي لندن" مباراة من العيار الثقيل بين أرسنال وتشيلسي، والمؤجلة من الجولة 29.

ويأمل أرسنال خلال اللقاء العودة للانتصارات، بعد التعثر في الجولة الماضية أمام استون فيلا بثنائية نظيفة، وفقدانه نقاطا مهمة في صراع الصدارة مع مانشستر سيتي، ليتوقف رصيده عند 71 نقطة، خلف السيتي المتصدر بـ 73 نقطة، في حين يأمل تشيلسي مواصلة تألقه، بعد الفوز بالسداسية النظيفة في مرمى ايفرتون الاثنين الماضي بالجولة 33 من المسابقة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز