ليلة الحسم.. مانشستر سيتي يستضيف ريال مدريد وأرسنال ينتظر بايرن ميونيخ

المصدر: دبي - وام

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تستكمل اليوم مباريات الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بإقامة آخر مباراتين في إياب هذا الدور، حيث يستضيف مانشستر سيتي فريق ريال مدريد، في حين يحل أرسنال ضيفاً على بايرن ميونيخ.

وفي المباراة الأولى، ستكون المواجهة حاسمة بين مانشستر سيتي، حامل اللقب، وريال مدريد صاحب الرقم القياسي في الفوز بلقب هذه البطولة «14 لقباً» على ملعب «الاتحاد» في مدينة مانشستر، خصوصاً أن لقاء الذهاب انتهي بينهما بالتعادل 3-3 على ملعب سانتياجو برنابيو بمدريد.

وتعد المواجهة بين الفريقين شبه متكررة في المواسم الأخيرة، في الأدوار الإقصائية، وكانت آخر مواجهة جمعت بينهما على ملعب «الاتحاد»، الموسم الماضي، في إياب الدور نصف النهائي وانتهت بفوز عريض للمان سيتي برباعية نظيفة.

وتظل كل النتائج واردة لحسم الفريق المتأهل إلى نصف النهائي، في ظل نتيجة التعادل التي شهدتها مباراة الذهاب، بما فيها اللجوء إلى شوطين إضافيين، أو الاحتكام إلى ركلات الترجيح.

وفي المباراة الثانية، لن تختلف حسابات التأهل كثيراً بين فريقي بايرن ميونيخ وأرسنال في المواجهة التي تجمع بينهما على استاد «إليانز أرينا» بميونيخ، في ظل تعادلهما ذهاباً على ملعب «الإمارات» 2-2، حيث يأمل كل فريق في خطف بطاقة التأهل إلى نصف النهائي في ظل تساوي حظوظهما.

وتشير آخر مواجهة جمعت بين الفريقين على استاد «إليانز أرينا» إلى فوز كبير حققه بايرن بنتيجة 5 - 1 في ذهاب دور الـ16 لنفس البطولة القارية موسم 2016 - 2017.

ويسعى بايرين ميونيخ إلى محاولة تجاوز هذه المباراة والتأهل إلى الدور نصف النهائي وإنقاذ موسمه بعد خسارته للقب الدوري الألماني للمرة الأولى منذ 11 موسماً متتالياً، لمصلحة باير ليفركوزن الذي حقق اللقب الأول في تاريخه، وكذلك خروجه مبكراً من بطولة كأس ألمانيا.

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