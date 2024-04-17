ريمونتادا تاريخية.. سان جرمان يقلب الطاولة على برشلونة ويبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

المصدر: وكالات

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قلب باريس سان جرمان الفرنسي تخلّفه ذهاباً على أرضه 2-3 أمام برشلونة الإسباني إلى فوز 4-1 الثلاثاء مستغلاً النقص العددي في صفوف منافسه ليبلغ الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم برشلونة بهدف جناحه البرازيلي رافينيا في الدقيقة 12، لكن نقطة التحوّل كانت لدى طرد مدافعه الأوروغوياني رونالدو أراوخو في الدقيقة 29، ليستغل سان جرمان النقص العددي ويسجل رباعية منحته بطاقة التأهل إلى نصف النهائي تناوب عليها عثمان ديمبيلي (40) والبرتغالي فيتينيا (54)، وكيليان مبابي (61 من ركلة جزاء و89).

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