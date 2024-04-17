دوري أبطال أوروبا: دورتموند يبلغ نصف النهائي برباعية في مرمى أتلتيكو

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

تأهل بوروسيا دورتموند الألماني عن جدارة واستحقاق إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه المثير على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني 4 /2 الثلاثاء في إياب دور الثمانية.

وتفوق دورتموند بنتيجة 5 /4 في مجموع اللقاءين بعد خسارته في مباراة الذهاب 1 /2.وأنهى دورتموند شوط المباراة الأول متقدما بهدفين حملا توقيع جوليان براندت في الدقيقة 34 والهولندي إيان ماتسن في الدقيقة 39.

وبدا ان أتلتيكو مدريد في طريقه لإحباط مخطط دورتموند والعبور إلى المربع الذهبي عند سجل ماتس هوميلز هدفا بطريق الخطأ في مرماه فريقه في الدقيقة 49 ثم أحرز الأرجنتيني انخل كوريا هدف التعادل للفريق الإسباني في الدقيقة 64.

لكن دورتموند انتفض بعد ذلك وسجل هدفين في غضون ثلاث دقائق بواسطة نيكلاس فولكروج في الدقيقة 71 ومارسيل سابيتزر في الدقيقة 74.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز