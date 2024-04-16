"الأبيض الأولمبي" يخسر ضربة البداية الآسيوية أمام كوريا الجنوبية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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خسر منتخبنا الوطني الأولمبي أمام نظيره المنتخب الكوري الجنوبي بهدف دون مقابل، وسجله لي يونغ جون في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع للمباراة التي جرت على ملعب إستاد عبد الله بن خليفة في العاصمة القطرية الدوحة مساء اليوم، ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية في كأس آسيا تحت 23 عاماً "قطر 2024"،

وتشارك المنتخبين الكوري والياباني، المركز الأول برصيد 3 نقاط لكل منهما، بعدما فاز منتخب اليابان اليوم أيضاً،، على منتخب الصين بهدف وحيد سجله كوريو ماتسوكي في الدقيقة 8 من عمر اللقاء الذي جرى على ملعب إستاد جاسم بن حمد في الدوحة، وأكمل منتخب اليابان المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه ريويا نيشيو في الدقيقة 17، بعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو.

وأعتمد منتخبنا طريقة أداء دفاعية، ما منح منتخب كوريا الجنوبية أفضلية السيطرة والخطورة على المرمى طوال اللقاء، ولاحت الخطورة الأولى في الدقيقة 14، عندما سدد الكوري لي كانغ هي، كرة بعيدة المدى، وحولها حارس مرمى منتخبنا خالد توحيد ببراعة إلى ركلة ركنية، وعاد توحيد إلى التألق في إبعاد تسديدة جانبية قوية، وردت الكرة ليسددها هوانغ ميونغ وون، وترتد من القائم الأيمن لمرمى منتخبنا، وتلعب عرضية ويضعها آن جاي جون في الشباك بالدقيقة 20، ولكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

واستمر الأداء على نفس المنوال في الشوط الثاني، هجوم كوري ضاغط، ودفاع متكتل ومنظم من منتخبنا، وأضاع لي كانغ هي، فرصة هدف كوري في الدقيقة 55، عندما ارتقى برأسية قوية إلى كرة عرضية، ولكنه لعبها بجوار القائم الأيمن، واستلم البديل أحمد فوزي الكرة في الدقيقة 70، ودخل منطقة الجزاء وسدد وتحولت من قدم الدفاع إلى ركلة ركنية في أولى فرص منتخبنا في المباراة.

وكاد مايد الطنيجي أن يسجل هدف بالخطأ في مرمى "الأبيض الأولمبي" في الدقيقة 72، عندما حاول إبعاد عرضية كورية، وعلت كرته الرأسية العارضة إلى ركلة ركنية في وقت الخروج الخاطئ للحارس خالد توحيد، وألغى الحكم هدفاً سجله منتخب كوريا في الدقيقة 87 بداعي التسلل، وتمكن المنتخب الكوري من تسجيل هدف المباراة الوحيد والفوز برأسية قوية من لي يونغ جون، بعد ركلة ركنية لعبت من الجانب الأيمن في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتجدر الإشارة إلى أن الجولة الثانية من مباريات المجموعة، ستقام الجمعة المقبل، ويلتقي فيها منتخبنا الوطني مع اليابان، والصين مع جمهورية كوريا، وتنال المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة في البطولة الآسيوية، بطاقات التأهل لتمثيل القارة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، في حين ينتقل صاحب المركز الرابع لخوض مباراة الملحق العالمي أمام منتخب غينيا ممثل قارة أفريقيا.

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