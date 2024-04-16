غدا .. مانشستر سيتي يستضيف ريال مدريد وأرسنال يحل ضيفا على بايرن ميونيخ في إياب ربع نهائي "دوري الأبطال"

المصدر: وام

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تستكمل غدا الأربعاء مباريات الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بإقامة آخر مباراتين في إياب هذا الدور، حيث يستضيف مانشستر سيتي فريق ريال مدريد، في حين يحل أرسنال ضيفا على بايرن ميونيخ.

وفي المباراة الأولى، ستكون المواجهة حاسمة بين مانشستر سيتي، حامل اللقب، وريال مدريد صاحب الرقم القياسي في الفوز بلقب هذه البطولة (14 لقبا) على ملعب "الاتحاد" في مدينة مانشستر، خاصة أن لقاء الذهاب انتهي بينهما بالتعادل 3-3 على ملعب سانتياجو برنابيو بمدريد.

وتعد المواجهة بين الفريقين شبه متكررة في المواسم الأخيرة، في الأدوار الإقصائية، وكانت آخر مواجهة جمعت بينهما على ملعب "الاتحاد"، الموسم الماضي، في إياب الدور نصف النهائي وانتهت بفوز عريض للمان سيتي برباعية نظيفة.

وتظل كل النتائج واردة لحسم الفريق المتأهل إلى نصف النهائي، في ظل نتيجة التعادل التي شهدتها مباراة الذهاب، بما فيها اللجوء إلى شوطين إضافيين، أو الاحتكام إلى ركلات الترجيح.

ويخوض الفريقان هذه المباراة، وهما يتصدران ترتيب الدوري في بلده منفرداً، وهو ما يعزز من معنوياتهما خاصة مانشستر سيتي الذي نجح في الوصول إلى الصدارة رغم المنافسة الثلاثية مع آرسنال وليفربول.

يذكر أن مانشستر سيتي سنحت له فرصتين لتحقيق الفوز في مباراة الذهاب، بتقدمه أولاً بهدف من أسرع الأهداف التي سكنت شباك ريال مدريد في تاريخ البطولة القارية، أحرزه برناردو سيلفا، ومرة ثانية بتقدمه 3-2 قبل 19 دقيقة من انتهاء زمن المباراة.

واعتبر الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن حظوظ الفريقين متساوية، وهو ما يتطلب دعم جماهيره في ملعب "الاتحاد"، وقال: علينا أن نفوز بالمباراة، نحن بحاجة إلى جماهيرنا وإلى طاقتهم لمحاولة التغلب على ملوك هذه المسابقة.

بدوره، أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن فريقه قادر على حسم النتيجة في لقاء الإياب، إذا كرر ما قدمه ذهابا، وقال: أعتقد أننا بحاجة لأن نكون راضين عن الأداء بمباراة الذهاب، لقد قدمنا مستو جيدا، وإذا فعلنا ذلك مرة أخرى في مانشستر فيمكننا التأهل.

وفي المباراة الثانية، لن تختلف حسابات التأهل كثيرا بين فريقي بايرن ميونيخ وأرسنال في المواجهة التي تجمع بينهما على استاد "إليانز أرينا" بميونيخ، في ظل تعادلهما ذهابا على ملعب "الإمارات" 2-2، حيث يأمل كل فريق في خطف بطاقة التأهل إلى نصف النهائي في ظل تساوى حظوظهما.

وتشير آخر مواجهة جمعت بين الفريقين على استاد "إليانز أرينا" إلى فوز كبير حققه بايرن بنتيجة 5-1 في ذهاب دور الـ16 لنفس البطولة القارية موسم 2016 - 2017.

ويسعى بايرين ميونيخ إلى محاولة تجاوز هذه المباراة والتأهل إلى الدور نصف النهائي وإنقاذ موسمه بعد خسارته للقب الدوري الألماني للمرة الأولى منذ 11 موسما متتاليا، لمصلحة باير ليفركوزن الذي حقق اللقب الأول في تاريخه، وكذلك خروجه مبكرا من بطولة كأس ألمانيا.

من جانبه عزز توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ من حظوظ فريقه الذي يخوض لقاء الحسم على ملعبه، وقال : حققنا التعادل ذهابا، لذا فإنّ الوضع واضح الفائز يتأهل إلى نصف النهائي، نلعب على أرضنا، ونحتاج إلى دعم الجماهير، ونريد العزيمة والشغف الذي أظهرناه ذهابا، حينها سنتأهل بالتأكيد.

ولن يكون موقف أرسنال أفضل في ظل فقدانه لصدارة الدوري الإنجليزي وتراجعه لمصلحة مانشستر سيتي، مثلما حدث الموسم الماضي.

وتمسك الأسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال بحظوظ فريقه في التأهل إلى نصف النهائي والتركيز على تحقيق نتيجة إيجابية تضمن له التأهل من ألمانيا، وقال : إذا كنت تريد الفوز بالبطولات، لديك مثل هذه اللحظات في دوري أبطال أوروبا، عليك أن تتوقف عندها وتظهر أفضل ما لديك.

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