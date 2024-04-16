برشلونة يواجه سان جرمان في «أبطال أوروبا» اليوم 

المصدر: برشلونة - د ب أ

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تقام اليوم مباراتان في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وتجمع الأولى برشلونة مع باريس سان جرمان والثانية بروسيا دورتموند مع أتلتيكو مدريد.

ويدخل برشلونة لقاء سان جرمان ولديه أفضلية بعد فوزه في مباراة الذهاب 3 / 2، ويأمل برشلونة تعويض إخفاقه بالموسمين الماضيين، حيث ودع البطولة من دور المجموعات، كما أن الفريق لم يتمكن من عبور دور الثمانية منذ موسم 2018 / 2019 ، ويتفوق برشلونة في سجل المواجهات المباشرة مع باريس سان جرمان، حيث حقق الفوز في 6 مباريات مقابل 4 لسان جيرمان.

وفي المباراة الثانية سيكون لدى أتلتيكو مدريد أفضلية عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على بوروسيا دورتموند بعدما فاز «ذهاباً» 2 / 1.

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