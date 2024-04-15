ليفربول يسقط في فخ الخسارة أمام كريستال بالاس

المصدر: لندن - د ب أ

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واصل فريق ليفربول عروضه المهتزة وسقط في فخ الخسارة أمام ضيفه كريستال بالاس بنتيجة 0 - 1 أمس ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وأنهى كريستال بالاس الشوط الأول متقدماً بهدف إيبيريشي إيز في الدقيقة 14.

وفي الشوط الثاني، أهدر ليفربول العديد من الفرص السهلة أمام الدفاع المنظم للاعبي كريستال بالاس.

وتوقف رصيد ليفربول عند 71 نقطة في المركز الثالث ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع عشر.

وهذه هي الخسارة الثانية على التوالي لفريق ليفربول في المسابقات كافة، بعد خسارته أمام أتلانتا في ذهاب دور الثمانية في الدوري الأوروبي صفر - 3، وهي الخسارة الثالثة للفريق في الدوري في الموسم الحالي، مقابل 21 انتصاراً و8 تعادلات.

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