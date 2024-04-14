"الآسيوي لكرة القدم" يعتمد برنامج مباراة العين والهلال السعودي

المصدر: وام

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يستعد نادي العين لاستضافة شقيقه الهلال السعودي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم على استاد هزاع بن زايد، حيث اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم برنامج المباراة بعد غدٍ.

وتستضيف قاعة المؤتمرات الملحقة باستاد خليفة بن زايد عند الساعة الواحدة ظهر غدٍ الاجتماع الفني بحضور ممثلي الناديين ومراقب المباراة.

ويعقد عند السادسة مساء المؤتمر الصحفي الخاص بمدرب نادي الهلال السعودي، يعقبه المؤتمر الصحفي لمدرب نادي العين عند الساعة السادسة والنصف مساء.

ويتدرب لاعبو الهلال السعودي على استاد هزاع بن زايد غداً عند الساعة السابعة مساء، بينما يستضيف الملعب الرئيسي في استاد خليفة بن زايد تدريبات نادي العين عند الساعة السابعة مساء.

من جانب آخر أعلن نادي العين أن روابط بيع التذاكر المخصصة لجماهير العين سيتم توزيعها على الجماهير اتساقاً مع الآلية التي تم اعتمادها في مواجهة الدور ربع النهائي للبطولة، استناداً إلى قاعدة البيانات التي تمنح أعضاء "بطاقة عيناوي" والجماهير الأكثر حضوراً لتشجيع الفريق في مدرجات استاد هزاع بن زايد خلال الموسم الحالي الأولوية في الحصول على روابط البيع تحت إشراف مكتب شؤون جماهير نادي العين.

وأكد نادي العين أن أقطاب النادي قاموا بشراء 2000 تذكرة سيتم توزيعها مجاناً على أعضاء مدرج " عيناوي دي ان ايه" حسب الشروط عن طريق مكتب شؤون الجماهير.

ورحب أحمد الكعبي مدير مكتب شؤون جماهير نادي العين بجماهير نادي الهلال السعودي، مشيراً إلى أنه تم تشكيل فرق العمل لاستقبال الأشقاء السعوديين في مدرجات استاد هزاع بن زايد على نحو لائق يعكس العلاقة الوطيدة بين الناديين الكبيرين وجماهيرهما الوفية.

وأضاف: "نعمل حالياً على التنسيق مع مجلس جماهير نادي الهلال السعودي بخصوص توفير روابط التذاكر المخصصة لجماهيره وفقاً للائحة البطولة الآسيوية لتوزيعها بالصورة المطلوبة".

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