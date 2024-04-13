بايرن ميونخ يفوز على ليفركوزن ويؤجل تتويجه بلقب الدوري الألماني

المصدر: وكالات

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أجل نادي بايرن ميونخ حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم في المواسم الـ11 الماضية، تتويج باير ليفركوزن باللقب المحلي للموسم الحالي بعد فوزه على ضيفه كولن 1 /صفر اليوم السبت في المرحلة التاسعة والعشرين.

ويستعد ليفركوزن لحسم تتويجه بلقب البوندسليجا للمرة الأولى في تاريخه، بعد موسم استثنائي لفريق المدرب الإسباني تشابي ألونسو.

وأصبح ليفركوزن على بعد خطوة واحدة فقط من التتويج باللقب هذا الموسم بفضل تفوقه بفارق 13 نقطة عن بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني، وبفارق 16 نقطة عن شتوتجارت ثالث الترتيب.

وسيتوج ليفركوزن بلقب الدوري الألماني حال فوزه على فيردر بريمن غدا الأحد،عد أن كان بمقدوره أن يتوج باللقب اليوم السبت لو كان بايرن ميونخ خسر أمام كولن تزامنا مع هزيمة شتوتجارت أمام آينتراخت فرانكفورت في وقت لاحق اليوم.

وجاء فوز النادي البافاري على كولن بهدف سجله رافاييل جيريرو في الدقيقة 65 ليؤجل تتويج ليفركوزن باللقب لمدة 24 ساعة على الأقل.

ولم يتلق ليفركوزن أي هزيمة طوال 41 مباراة خاضها على مستوى كافة المسابقات، وينافس بقوة على ثلاثة ألقاب حيث إنه بخلاف اقترابه بشدة من لقب البوندسليجا ، بلغ الفريق نهائي كأس ألمانيا حيث يلتقي مع كايزرسلاوترن في 25 مايو المقبل، إلى جانب تأهله لدور الثمانية بالدوري الأوروبي بعد مسيرة مثالية في البطولة القارية حيث حقق الفوز في جميع مبارياته الست في دور المجموعات قبل أن يتفوق في دور الستة عشر على كارباج اقدام من آذربيجان. ثم فاز على ضيفه ويستهام يونايتد الإنجليزي بهدفين دون رد في ذهاب دور الثمانية.

وسجل ليفركوزن 24 انتصارا في البوندسليجا مقابل أربعة تعادلات، ويمتلك ثاني أقوى خط هجوم خلف بايرن ميونخ، بتسجيله 69 هدفا، مقابل امتلاكه أقوى خط دفاع حيث اهتزت شباكه 19 مرة فقط خلال 28 مباراة.

ويتصدر ليفركوزن جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 76 نقطة مقابل 63 نقطة لبايرن في المركز الثاني و60 نقطة لشتوتجارت في المركز الثالث.

وفي باقي مباريات المرحلة التاسعة والعشرين فاز لايبزج على فولفسبورج 3 /صفر وماينز على هوفنهايم 4 /1 وبوروسيا دورتموند على مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 2 /1 وتعادل هايدنهايم مع مضيفه بوخوم 1 /1.

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