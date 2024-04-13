بـ498 مليون دولار.. فاتورة أجور تشيلسي ترتفع لتسجل رقماً قياسياً

المصدر: وكالات

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ارتفعت فاتورة أجور نادي تشيلسي إلى أكثر من 400 مليون جنيه إسترليني (498 مليون دولار) في الموسم الماضي، وهي ثاني أعلى فاتورة أجور في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بحسب الحسابات التي نشرتها هيئة "كومبانيز هاوس" في لندن اليوم السبت.

وحل تشيلسي في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الموسم الماضي لكن فاتورة الأجور الخاصة بالنادي ارتفعت بنسبة 18 % إلى 404 ملايين إسترليني، ليحل ثانيا في القائمة خلف مانشستر سيتي بطل الثلاثية والذي بلغت فاتورة أجوره 422 مليون و900 ألف جنيه إسترليني.

وفي أول موسم كامل تحت قيادة الكاملة للمالك الجديد "تحالف كليرليك كابيتال" التابع للملياردير تود بويلي، دفع تشيلسي 747 مليون جنيه إسترليني في سوق انتقالات اللاعبين حتى 30 يونيو 2023 ومنذ ذلك الحين أنفق النادي اللندني 454 مليون جنيه إسترليني على انتقالات اللاعبين.

واشترى تشيلسي لاعبين بإجمالي 592 مليون إسترليني قبل بيعهم بـ203 ملايين إسترليني، لكن النادي رغم ذلك سجل أرباحا بقيمة 63 مليون إسترليني.

وسجل تشيلسي خسائر بقيمة 90 مليون و100 ألف جنيه إسترليني قبل الضرائب في مارس ، لكنه النادي شهد تحسنا مقارنة بالعام السابق، الذي سجل خلاله خسائر بقيمة 121 مليون و400 ألف جنيه إسترليني، لكن لوائح الدوري الإنجليزي الممتاز تحظر زيادة خسائر الأندية عن 105 ملايين جنيه إسترليني خلال فترة ممتدة لثلاثة أعوام.

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