برباعية في مرمى توتنهام..نيوكاسل سادس الدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

دخل نيوكاسل يونايتد المراكز المؤهلة إلى المسابقات الأوروبية، بفوز كبير ولافت على توتنهام 4-0، السبت في المرحلة الثالثة والثلاثين من بطولة انجلترا لكرة القدم.

وارتقى نيوكاسل الى المركز السادس موقتا برصيد 50 نقطة على حساب مانشستر يونايتد الذي يحلّ على بورنموث لاحقاً. وكرّر نيوكاسل فوزه الساحق على ملعبه أمام توتنهام، بعدما اسقطه 6-1 الموسم الماضي، قبل أن يرد سبيرز إياباً 4-1.

ويتأهل أول أربعة أندية مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا، مع بطاقة خامسة محتملة، فيما يؤهل المركزان الخامس والسادس إلى تصفيات يوروبا ليغ وكونفرنس ليغ.

في المقابل، فقد توتنهام (60 نقطة) المركز الرابع، لمصلحة أستون فيلا الذي يحلّ على أرسنال المتصدّر الأحد.

وفرض مهاجم نيوكاسل السويدي الدولي الكسندر ايزاك نفسه نجما للمباراة بتسجيله هدفين، علما بأن الخط الهجومي الذي اكمله أنتوني غوردون وآشلي بارنز على الاطراف، شكّل عبئاً ثقيلاً على دفاع توتنهام وتحديداً مدافعه الهولندي ميكي فان دي فين الذي عاش كابوساً حقيقياً.

وكان مدافع مانشستر يونايتد السابق ريو فرديناند الذي يعمل محللا على شبكة "سكاي سبورتس" حالياً وصف فان دي فين في الايام الاخيرة بانه مثل سيارة رولس رويس الفخمة (فخر الصناعة البريطانية)، لكنه اضطر الى تعديل اشادته بين شوطي المباراة بقوله "حتى سيارة رولس رويس تتعرض لعطل فني في بعض الأحيان" وذلك بعد الاخطاء التي ارتكبها المدافع الشاب الفارع الطول.

بعد بداية سريعة من قبل الطرفين، كانت الفرصة الخطيرة الاولى لتوتنهام من هجمة مرتدة على الجهة اليمنى حيث وصلت الكرة الى برينان جونسون الذي مررها عرضية متقنة باتجاه الالماني تيمو فيرنر غير المراقب داخل المنطقة لكن الاخير سددها على الطاير عالية (9).

ونجح نيوكاسل في افتتاح التسجيل من هجمة مرتدة سريعة قام بها غوردون من منتصف الملعب ومررها باتجاه ايزاك الذي كسر مصيدة التسلل وراوغ فان دي فين داخل المنطقة بتمويه رائع قبل أن يسدّد في الشباك (30).

ولم يكد توتنهام يفيق من الصدمة حتى تلقى مرماه الهدف الثاني عندما مرر ظهيره الايمن الاسباني بدرو بورو كرة خلفية باتجاه حارس مرماه ليخطفها غوردون ويراوغ فان دي فين وذلك بعد مرور 90 ثانية على الهدف الاول.

رد توتنهام بتسديدة قوية من جيمس ماديسون من مشارف المنطقة بين يدي حارس نيوكاسل السلوفاكي مارتن دوبرافكا (42).

وفي مطلع الشوط الثاني حسم ايزاك النتيجة نهائيا في صالح فريقه عندما تلقى كرة امامية بعيدة من البرازيلي برونو غيمارايش فسبق فان دي فين، قبل ان يسدها زاحفة داخل شباك الفريق اللندني الشمالي (51).

ورفع ايزاك رصيده الى 17 هدفاً هذا الموسم ليرتقي الى المركز الثالث في ترتيب الهدافين بالتساوي مع المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، متخلفا بفارق هدفين عن مهاجم مانشستر سيتي النروجي إرلينغ هالاند متصدر الترتيب.

واختتم المدافع السويسري الدولي فابيان شار مهرجان الاهداف، عندما ارتقى لكرة رأسية واودعها الشباك (87).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز