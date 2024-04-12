بـ93 مليون دولار..تشيلسي الأكثر إنفاقاً على رسوم الوكلاء والوسطاء بالدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

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أنفق تشيلسي الإنجليزي أكثر من 75 مليون جنيه إسترليني (93 مليون دولار) على رسوم الوكلاء والوسطاء خلال صفقات الانتقالات وفقا للأرقام الصادرة عن الاتحاد الانجليزي لكرة القدم يوم الجمعة.

وأظهرت البيانات، التي غطت الأشهر الـ 12 حتى الأول من فبراير 2024، أن إجمالي الإنفاق على وكلاء أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بلغ 409.59 مليون جنيه إسترليني.

يمثل هذا الرقم زيادة كبيرة مقارنة بما انفق موسم 2022-23 وبلغت قيمته حينها 318.2 مليون جنيه إسترليني.

وتصدر تشيلسي القائمة بعد أن دفع 75.140.524 جنيها إسترلينيا خلال صفقات لاعبين من بينهم الاكوادوري مويسيس كايسيدو والفرنسي كريستوفر نكونكو والبلجيكي روميو لافيا والسنغالي نيكولاس جاكسون وكول بالمر.

لكن على الرغم من هذه الانفاقات الطائلة، عانى فريق المدرب الارجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو من تذبذب في المستوى حيث يحتل حاليا المركز التاسع في الدوري المحلي وخسر نهائي كأس رابطة الاندية الانجليزية امام ليفربول.

كان مانشستر سيتي الأكثر إنفافا في القائمة السابقة لكنه تراجع إلى المركز الثاني حيث قام بدفع 60.63 مليون جنيه إسترليني على رسوم الوكلاء.

في المقابل، أنفق مانشستر يونايتد 34.05 مليون جنيه إسترليني على وكلاء اللاعبين، بينما دفع ليفربول 31.50 مليون جنيه إسترليني، ووصل إنفاق أرسنال إلى 24.76 مليون جنيه إسترليني.

اما لوتون تاون الذي صعد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ، فدفع أقل مبلغ وقدره 2.02 مليون جنيه إسترليني.

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