بعد خسارة ليفربول بثلاثية في الدوري الأوروبي..كلوب يعد برد فعل مختلف أمام كريستال بالاس

المصدر: وكالات

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وعد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول ، بإظهار رد فعل مختلف من جانب لاعبيه، وذلك عقب الخسارة المفاجئة على أرضه ووسط جماهيره أمس الخميس، أمام أتالانتا الإيطالي صفر/3، في ذهاب دور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، وذلك حينما يعود لمنافسات الدوري الإنجليزي بمواجهة كريستال بالاس بعد غد الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن آمال ليفربول في إنهاء حقبة مدربه كلوب بالتأهل لنهائي الدوري الأوروبي في العاصمة الأيرلندية دبلن، قد تلقت صدمة قوية بعد الهزيمة الأولى على أرض الفريق في آخر 14 شهرا.

وستقام مباراة الإياب في مدينة بيرجامو الإيطالية الاسبوع المقبل، ولكن قبل ذلك سيتحول انتباه ليفربول للمنافسة على لقب الدوري، حينما يواجه كريستال بالاس ومدربه النمساوي أوليفير جلاسنر.

وبسؤاله عن آثار تلك الهزيمة أمس الخميس ومدى تأثيرها على مباراة يوم الأحد قال كلوب :"في البداية لا يمكنني التأكيد على ذلك، لكن مهمتي أن أفعل ذلك".

وأضاف: "لا أعتقد أن الأداء كان منخفضا بشكل عام، ولكنها كانت خطوة للوراء، لكن الشيء الجيد حقا في تلك الهزيمة والأداء السيء هو أنه يمكنك أن تلعب بشكل أفضل، وسنبدأ من هنا".

وتابع كلوب : "سنبدأ غدا السبت الاستعداد لكريستال بالاس، ويجب علينا إظهار رد فعل بالتأكيد وبنسبة 100%، لكن لا يمكنني أن أكشف عن خطط رد الفعل هذا، لكننا سنظهر ذلك وأنا أعد به".

ويحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة، بفارق الأهداف خلف أرسنال المتصدر، وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث وحامل اللقب في آخر ثلاثة مواسم.

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