هدف مانشيني يمنح روما فوزاً ثميناً على أرض ميلان بالدوري الأوروبي

المصدر: د ب ا

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فاز روما الإيطالي على مواطنه ومضيفه ميلان 1 / صفر، الخميس، في ذهاب دور الثمانية من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وسجل جيانلوكا مانشيني هدف المباراة الوحيد لروما في الدقيقة 17. يذكر أن مباراة الإياب تقام على ملعب روما الاسبوع المقبل.

بدأت المباراة بضغط من جانب روما، الذي حاول مفاجأة مضيفه بتسجيل هدف مبكر في شباكه، وانطلق باولو ديبالا وستيفان الشعراوي بحثا عن هدف أول في شباك الحارس مايك مينيان.

ولم تفلح محاولات روما في الدقائق الأولى للمباراة في إحداث الخطورة، وكذلك كانت محاولات ميلان، الذي تحرك لاعب وسطه كريستيان بولسيتش لتهديد مرمى ميل سفيلار في أكثر من مناسبة.

وفي الدقيقة 17 سجل جيانلوكا مانشيني الهدف الوحيد في المباراة، بعدما تلقى كرة عرضية من باولو ديبالا إثر ضربة ركنية، ليوجهها بضربة رأس في شباك ميلان.

وبعد الهدف انطلق ميلان محاولا بكل قوته الهجومية إدراك التعادل، فيما كان روما الطرف الأكثر استحواذا على الكرة ونجح دفاعه في إبعاد الخطورة عن مرمى سفيلار.

وتسببت إنطلاقات الظهير ليوناردو سبينازولا في إرباك كبير لدفاع ميلان، لكن أيا منها لم يسفر عن فرص خطيرة، لينتهي الشوط الأول بتقدم روما 1 / صفر.

و في الشوط الثاني، لم تتبدل الأحوال كثيرا، ونجح روما في إغلاق منطقة جزاءه أمام هجمات ميلان المتتالية بقيادة بولسيتش ورافائيل لياو والمهاجم المخضرم أوليفيه جيرو.

وتصدى سفيلار، حارس روما، لتسديدة تيجاني ريندرز لاعب وسط ميلان في الدقيقة 68، مانعا بذلك فرصة خطيرة للفريق المضيف.

وجاءت أخطر فرص ميلان في المباراة مع حلول الدقيقة 87، حينما لعب صامويل شوكويزي كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ليحولها جيرو بضربة رأس ارتطمت بالعارضة، لتحرم ميلان من تسجيل هدف التعادل.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بفوز روما 1 / صفر.



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