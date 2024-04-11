شيفيلد مهدد بخصم نقطتين من رصيده في حال هبوطه لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي

المصدر: وكالات

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قررت لجنة مستقلة خصم نقطتين من فريق شيفيلد يونايتد الإنجليزي لكرة القدم مع بداية الموسم المقبل، حال هبوطه لدوري الدرجة الأولى.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن لجنة مستقلة فرضت عقوبة خصم نقطتين بداية من الموسم المقبل، إذا هبط شيفيلد لدوري الدرجة الأولى، الذي يخضع لسلطة رابطة الدوري الإنجليزي، وذلك لتخلفه عن سداد مدفوعات لأندية أخرى خلال موسم 2022 / 2023 الذي شهد صعود شيفيلد للدوري الممتاز.

وذكرت رابطة الدوري الإنجليزي أنه سيتم خصم نقطتين إضافيتين مع وقف التنفيذ في ذات الموسم. وسيفعل الخصم إذا تخلف النادي عن سداد أي دفعة لناد آخر بموجب صفقة انتقال أو تعويض لأكثر من خمسة أيام عمل من تاريخ استحقاق الدفع.

وذكرت الرابطة أن حالات التخلف عن السداد التي أدت للعقوبة تجاوزت الـ550 يوما.

ووافق النادي على دفع تكاليف رابطة الدوري الإنجليزي البالغة آلاف و455جنيه إسترليني 391(ألفا و735دولار )

ويتواجد شيفيلد يونايتد حاليا في قاع جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق تسع عن المنطقة الآمنة مع تبقي سبع مباريات على نهاية الموسم .

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