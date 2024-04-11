مدرب سبورتنج لشبونة البرتغالي يعلق على أنباء خلافة كلوب في ليفربول

المصدر: وكالات

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نفى روبن أموريم، المدير الفني لفريق سبورتنج لشبونة البرتغالي، توصله إلى تفاق شفهي لخلافة الألماني يورجن كلوب في منصبه كمدرب لفريق ليفربول الإنجليزي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن تقارير أشارت إلى دخول المدرب البالغ من العمر 39 عاما في مفاوضات مع النادي الإنجليزي من لتولي المهمة الصيف المقبل.

ونفى أموريم بشكل قاطع هذه التكنهنات ، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه فريقه لمواجهة جل فيسنتي، مساء غد الجمعة، ببطولة الدوري البرتغالي.

وقال مدرب سبورتنج لشبونة في مؤتمر صحفي: "هذه آخر مرة سأتحدث فيها عن مستقبلي".

وأضاف: "لم يكن هناك أي لقاء وبالتالي لا يوجد اتفاق".

وتابع أموريم : "الشيء الوحيد الذي نريده جميعا أن نصبح أبطالا مع سبورتنج لشبونة، لا شيء سيتغير".

وأوضح :"أنا مدرب سبورتنج لشبونة ولم تكن هناك لقاءت أو اتفاق مع أي ناد آخر، أنا أركز فقط، كما هو الحال، على فريقي".

كان كلوب، مدرب ليفربول، قد أعلن في يناير الماضي عن مغادرته الفريق بنهاية الموسم بعد ما يقرب من تسعة أعوام.

وتم ربط لاعب وسط ليفربول السابق ومدرب باير ليفركوزن الألماني الحالي، تشابي ألونسو، بشغل المنصب وذلك قبل أن يعلن بقاؤه مع ناديه الحالي، فيما ظهر اسم أموريم بالإضافة للإيطالي روبرتو دي زيربي، المدير الفني لفريق برايتون، كمرشحين محتملين.

ويقترب أموريم، لاعب وسط منتخب البرتغال السابق، من قيادة سبورتنج لشبونة لتحقيق لقب الدوري، ليصبح بذلك ثان ألقابه في البطولة مع الفريق منذ توليه المسؤولية عام 2020 قادما من سبورتنج براجا.

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