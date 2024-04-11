4 مباريات في ذهاب ربع نهائي «يوروبا ليغ» الليلة

المصدر: برلين - أ ف ب

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تنطلق الليلة 4 مباريات في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، ويأمل كل من ليفربول الإنجليزي وباير ليفركوزن الألماني في مواصلة المشوار نحو ثلاثية رائعة، ورغم خروج ليفربول والذي سيلتقي مع نادي أتالانتا الإيطالي من ربع نهائي كأس إنجلترا أمام مانشستر يونايتد، إلا إنه توّج بكأس الرابطة ويتساوى راهناً مع أرسنال في صدارة الدوري الإنجليزي. وفي المباراة الثانية، يبدو ليفركوزن الذي يستقبل وست هام الإنجليزي، أقرب من أي وقت مضى لإحراز لقبه الأول في الدوري الألماني وإنزال بايرن ميونيخ عن عرش هيمن عليه في آخر 11 موسماً.

يتقدّم فريق المدرب الإسباني شابي ألونسو بفارق 16 نقطة على بايرن ميونيخ وبمقدوره رفع درع البوندسليغا الأحد المقبل بحال فوزه على فيردر بريمن. كما بمقدوره التتويج بلقب الكأس المحلية بحال فوزه على كايزرسلاوترن المهدّد بالهبوط إلى الدرجة الثالثة، أواخر مايو. ويعيش وست هام، المتوّج بالمسابقة القارية الثالثة كونفرنس ليغ، موسماً متضارباً ورغم حلوله سابعاً في الدوري الإنجليزي، يتعّرض مدرّبه الاسكتلندي ديفيد مويز للانتقادات.

وفي لقاء إيطالي بحت، يستقبل ميلان ثاني ترتيب الدوري بفارق 14 نقطة عن إنتر الذي اقترب من السكوديتو، منافسه فريق روما الخامس والساعي لضمان مركز مؤهل إلى دوري الأبطال.

وفي أخر المباريات، يستقبل بنفيكا البرتغالي مرسيليا الفرنسي الذي يحاول التقاط أنفاسه بعد خسارة ثلاث مباريات في الدوري المحلي وضعته في مركز ثامن مخيب.

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