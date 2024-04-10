شكوك حول مشاركة غنابري مهاجم البايرن ضد أرسنال بدوري الأبطال

المصدر: أ ف ب

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تحوم الشكوك حول مشاركة سيرج غنابري مهاجم بايرن ميونخ الألماني في مواجهة أرسنال الإنجليزي الأربعاء المقبل ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة، وفقاً لما أعلنه ناديه.

وقال النادي البافاري في بيانٍ الأربعاء إن غنابري الذي سجّل هدفاً في مباراة الذهاب التي تعادل فيها فريقه مع مضيفه أرسنال 2-2 في لندن "أصيب بشدٍّ عضلي في ركبته اليسرى" خلال المباراة.

وأضاف "سيلعب بايرن مبارياته من دونه في الوقت الحالي".

وعاد غنابري إلى بايرن في مارس بعدما غاب عن عددٍ من المباريات بسبب إصاباتٍ مختلفة هذا الموسم.

منذ عودته، سجّل لاعب أرسنال السابق في أربعٍ من المباريات الست التي لعبها.

وسجّل الدولي الألماني هدفاً أمام الفريق الإنجليزي بعد تمريرةٍ بينيةٍ من ليون غوريتسكا في الدقيقة 18 مُهدياً فريقه التعادل 1-1 بعد هدف السبق من الإنجليزي بوكايو ساكا (12)، قبل أن يضيف مواطنه هاري كاين الثاني لبايرن (32 من ركلة جزاء) ويُعادل البديل البلجيكي لياندرو تروسار (76) لأرسنال.

ويبحث بايرن عن إنقاذ موسمه حيث يتجه إلى خسارة لقب الدوري لصالح باير ليفركوزن المتصدر بفارق 16 نقطة، وذلك حين يلتقي أرسنال مجدداً في ميونخ.

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