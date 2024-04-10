ليفربول يستعيد جهود ثلاثة لاعبين أمام أتالانتا في الدوري الأوروبي

المصدر: وكالات

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أكد يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي إمكانية مشاركة ثلاثي الفريق ديوجو جوتا وترينت ألكسندر أرنولد وأليسون بيكر في مباراة أتالانتا، غدا الخميس، في دور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي.

ويغيب اللاعبون الثلاثة منذ فبراير الماضي بسبب الإصابة، لكنهم عادوا للمشاركة في التدريبات وبدا أنهم جاهزون لتعزيز صفوف ليفربول الساعي للتتويج بالألقاب خلال الأسابيع الأخيرة من الموسم.

كما عاد أيضا لاعب الوسط الشاب ستيفان باجسيتيتش للتدريبات بعد غياب طويل عن الملاعب منذ سبتمبر الماضي، ولكن من المتوقع أن ينتظر فترة أخرى اطول قليلا حتى يشارك مع الفريق الأول.

وقال كلوب في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "لا نستعجل عودة اللاعبين، لقد شارك ديوجو وترينت في التدريبات الجماعية لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وكانا بحالة جيدة للغاية أمس".

وأضاف المدرب الألماني "موقف ستيفان مختلف نسبيا لأنه يغيب منذ فترة أطول، ولكنه يتدرب مع الفريق منذ فترة طويلة ونظرا لطول فترة غيابه، فإنه من المنطقي أن نمنحه فرصة للمشاركة مع فريق الشباب تحت 21 عاما ثم نرى ما سيحدث".

واستدرك "ولكن لا نخطط بنفس الطريقة بشأن اللاعبين الثلاثة الآخرين، لأنهم شاركوا في التدريبات والآن ندرس كيف نشركهم ونستغلهم في المباريات، لأننا نحتاجهم بكل وضوح لكننا نحتاجهم في أفضل حالة ممكنة، ونريد أن نعمل على إعدادهم للتأقلم على إيقاع اللعب ".

ويحتل أتالانتا المركز السادس في جدول الدوري الإيطالي لكرة القدم، وأطاح بفريق سبورتنج لشبونة البرتغالي من المرحلة السابقة، لكنه فاز مرتين فقط في آخر تسع مباريات.

لكن يورجن كلوب بدا حذرا بقوله "لم يتبق الآن سوى الفرق العريقة في سباق المنافسة، إنه أمر رائع، وأعرف جيدا قيمة آتالانتا، ومدربه بييرو جاسبريني يقوم بعمل رائع لسنوات وسنوات".

وشدد كلوب في ختام تصريحاته "اللعب ضد الفرق الإيطالية يبقى صعبا، فمن الناحية التكتيكية فهم يتميزون بالإنضباط والخطورة الشديدة في عدة جوانب لذا يجب أن نكون في أفضل حالاتنا للتأهل للمرحلة التالية بعد مباراتي أتالانتا".

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