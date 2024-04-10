خبير انتقالات يُفجر مفاجأة بشأن انتقال صلاح للسعودية

المصدر: وكالات

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كشف فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا، آخر التطورات بشأن الاهتمام السعودي بالحصول على خدمات محمد صلاح نجم ليفربول، في الصيف المقبل.

وأكدت العديد من التقارير السابقة، رغبة الهلال والاتحاد في ضم صلاح، بداية من الموسم المقبل.

وقال رومانو، في تصريحات لشبكة CaughtOffside الإنجليزية: "أعلم أن هناك أنباء متكررة حول نية أندية سعودية التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح".

واستدرك: "لكني على علم أنه لن يتم التفاوض مع ليفربول أو صلاح، في هذا التوقيت من الموسم".

وأكد وفقاً لروسيا اليوم، "لا يزال الاهتمام السعودي بصلاح قويا، لكنهم يعلمون جيدا حجم وقوة المنافسة لليفربول هذا الموسم، ومدى أهمية صلاح بالنسبة للريدز، لذلك لن يتم فتح في أي مفاوضات حاليا".

وختم: "صلاح أيضا سعيد حقا في ليفربول، ولم تكن هناك أي مشكلة على الإطلاق، حتى في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية الماضية عندما تلقى النادي الإنجليزي عرضا سعوديا كبيرا".

وحاول اتحاد جدة ضم صلاح في الصيف الماضي، إلا أن اللاعب استمر بصفوف الريدز.

ويحتل ليفربول وصافة ترتيب البريميرليغ، برصيد 71 نقطة، بفارق الأهداف عن أرسنال المتصدر، بينما يحل مانشستر سيتي ثالثا، برصيد 70 نقطة.

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