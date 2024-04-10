قتلوه رمياً بالرصاص..توقيف 6 مشتبه بهم في مقتل لاعب أحد أبرز أندية جنوب أفريقيا

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

ذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة ألقت اليوم الأربعاء القبض على ستة من المشتبه بهم في مقتل لاعب كرة القدم الجنوب أفريقي لوك فلورز بالرصاص خلال محاولة السطو على سيارته في جوهانسبرج الأسبوع الماضي.

وأصيب اللاعب الدولي السابق في فئات الشباب (24 عاما)، والذي لعب لفريق كايزر تشيفز الأكثر شعبية في البلاد، برصاصة في الصدر في محطة للتزود بالوقود يوم الأربعاء الماضي وفر المهاجمون بسيارته.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت ستة من المشتبه بهم في سويتو في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء. واستعادت الشرطة سيارة فلورز يوم الاثنين.

وقال متحدث باسم الشرطة لوسائل إعلام محلية "تعتقد الشرطة أن المشتبه بهم جزء من عصابة للسطو على السيارات في جوتنج. سيتواصل البحث عن المزيد من المشتبه بهم".

ومن المتوقع أن يمثل المشتبه بهم أمام المحكمة يوم الجمعة بتهمة القتل والسرقة.

وخاض قلب الدفاع فلورز جميع مباريات جنوب أفريقيا في أولمبياد طوكيو 2021، وفي نفس العام تم اختياره ضمن تشكيلة تصفيات كأس العالم أمام إثيوبيا، رغم أنه لم يلعب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز