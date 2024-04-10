سان جرمان ينتظر برشلونة.. وأتلتيكو مدريد يستضيف دورتموند

المصدر: باريس - أ ف ب

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يأمل باريس سان جرمان الفرنسي مواصلة المشوار نحو فكّ عقدته في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الذي لم يحرز لقبه في تاريخه، عندما يواجه خصمه القوي برشلونة الإسباني، الليلة، في ذهاب ربع النهائي في باريس، فيما يملك كل من أتلتيكو مدريد الإسباني، وبوروسيا دورتموند الألماني، كل الفرص للذهاب بعيداً.

على ملعب بارك دي برانس، ستعود الذاكرة بجمهور سان جرمان وبرشلونة الى الملحمة الكروية التي جمعتهما في ثمن نهائي المسابقة عام 2017، والريمونتادا التاريخية التي حققها النادي الكاتالوني. فبعد أن فاز الفريق الفرنسي ذهاباً على أرضه 4 - 0، قلب النادي الكاتالوني الطاولة عليه إياباً بفوزه 6 - 1 بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار، اللذين انتقلا لاحقاً للعب في صفوف سان جرمان.

وعاد الفريقان للتواجه في ثمن النهائي عام 2021، وخرج حينها سان جرمان منتصراً من كاتالونيا 4 - 1، قبل التعادل إياباً 1 - 1.

وفي اللقاء الثاني، وتحث شعار فرصة لا تأتي كل مرة، سيكون أمام كل من دورتموند الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني فرصة ذهبية لأحدهما للظهور بين الأربعة الكبار، حيث يستضيف ملعب ميتروبوليتانو في مدريد اليوم لقاء الذهاب بينهما.

ولا يحقق الفريقان أفضل النتائج محلياً، فيحتل أتلتيكو المركز الرابع في «لا ليغا»، فيما يقاتل دورتموند للتمسك بمركزه الرابع الحالي من أجل التأهل الى دوري الابطال الموسم المقبل.

خسر دورتموند مرتين فقط في العام الحالي في مختلف المسابقات، الخسارة الأخيرة جاءت قبل أيام معدودة على يد شتوتغارت، ويُعدّ دورتموند الفريق الألماني الوحيد الذي فاز في ملعب أتلتيكو بدوري الأبطال.

وفي ظل وجود مانشستر سيتي حامل اللقب، ريال مدريد بطل المسابقة 14 مرة، العملاق الألماني بايرن وأرسنال الإنجليزي في النصف الثاني من القرعة، فإنّ الفريقين قادران على التفكير بالذهاب بعيداً.

وفيما بلغ دورتموند هذا الدور بإقصاء اياكس الهولندي في ثمن النهائي، أظهر أتلتيكو مدريد علو كعبه في المناسبات الكبرى بإطاحته إنتر الايطالي القويّ ومتصدر الكالتشو بفارق شاسع.

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