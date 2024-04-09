بأمر من جماهير آرسنال .. كيم كارداشيان غير مرحب بها في قمة بايرن ميونخ

المصدر: البيان

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عارضت شريحةٌ كبيرةٌ من جماهير آرسنال الإنجليزي تواجد كيم كارداشيان، نجمة تلفزيون الواقع، في موقعة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت بعض الحسابات الإخبارية في تطبيق "اكس" للتواصل الاجتماعي قد تناقلت أنباءً غير مؤكدةً عن نية كارداشيان للحضور في القمة المرتقبة ضد بايرن ميونخ الألماني.

وسبق لكارادشيان الظهور في "استاد الإمارات"، إذ شاهدت مباراة آرسنال ضد سبورتنج لشبونة البرتغالي في إياب دور الـ16 من مسابقة الدوري الأوروبي في نسخة موسم 2022-2023 المنصرم.

ومثّلت نجمة تلفزيون الواقع "مصدر شؤمٍ" لجماهير آرسنال، إذ خسر فريقها يومها بركلات الجزاء الترجيحية، وأُقصي من المسابقة القارية.

وتُبدي كارداشيان شيئا من الحماسة للنادي اللندني، إذ يشجعه ابنها ساينت، وسبق له إجراء مكالمةً عبر خاصية الفيديو مع باكايو ساكا، نجم الفريق.

كما سبق للحساب الرسمي لآرسنال عبر تطبيق "انستجرام" للتواصل الاجتماعي أن نشر صورةً تذكاريةً لكارادشيان مع نسخةٍ خاصةٍ بها من قميص الفريق تحمل اسمها والرقم 1.

إلا أن جماهير آرسنال لا تبادل المرأة المولودة في لوس آنجيليس المحبة، بحسب ما كشفت ردود أفعالهم في وسائل التواصل الاجتماعي.

وعبّر الكثير من المشجعين عن أمينتهم بألا تكون كارداشيان متواجدةً في مقصورة كبار الشخصيات حينما يصطدم فريقهم ببايرن ميونخ.

ووصف العديد من مشجعي آرسنال ابنة الـ43 عاما بـ"المستلقة، والباحثة عن الشهرة والمجد".

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