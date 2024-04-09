حسم نقطتين إضافيتين من رصيد إيفرتون

المصدر: لندن - أ ف ب

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حُسمت نقطتان إضافيتان من رصيد نادي إيفرتون، بسبب خرقه القواعد المالية للدوري الإنجليزي لكرة القدم، أمس.

وكانت لجنة مستقلة قررت حسم 10 نقاط من رصيد إيفرتون نوفمبر الماضي لخرقه القوانين، وهي أقصى عقوبة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد أن تبين لها أن النادي تخطى حجم الخسائر المسموح بها بحسب قوانين الدوري، ثم تقلّصت العقوبة إلى 6 نقاط في فبراير الماضي، بعد استئناف تقدّم به النادي الشمالي.

وبات رصيد إيفرتون 27 نقطة من 31 مباراة، في المركز السادس عشر، بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط إلى المستوى الثاني.

وكان إيفرتون كشف عن خسائر بلغت 89.1 مليون جنيه إسترليني «112 مليون دولار» لموسم 2023، في الحسابات المالية التي أعلن عنها الشهر الماضي. وأظهرت الخسائر ارتفاعاً كبيراً مقارنة مع موسم 2022 الذي أظهر خسارة بلغت 44.7 مليون جنيه إسترليني.

وأعلن إيفرتون، حامل القب الدوري تسع مرات، والمشارك في المستوى الأول دون انقطاع منذ 1954، نيته استئناف القرار.

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