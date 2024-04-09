نهائي مبكر بين ريال مدريد وسيتي.. وأرسنال ينتظر البايرن

المصدر: مدريد - أ ف ب

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يأمل الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني، الذي يخوض مباراته الرقم 200 مدرباً في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في تعويض هزيمة فريقه الفادحة الموسم الماضي برباعية نظيفة، عندما يستقبل الليلة مانشستر سيتي الإنجليزي حامل اللقب، في قمة مرتقبة ضمن ذهاب ربع النهائي، فيما يسعى أرسنال الإنجليزي للاستفادة من تدهور مستويات بايرن ميونيخ الألماني.

في المقابل، يبحث مانشستر سيتي، بقيادة هدافه النرويجي الشاب إرلينغ هالاند وصانع لعبه البلجيكي كيفن دي بروين، تحقيق نتيجة طيبة في ملعب سانتياغو برنابيو، معولاً في الإياب على رصيده المميز على أرضه، حيث لم يخسر في آخر 29 مباراة في البطولة القارية الأولى «27 فوزاً وتعادلان».

وفي أول ربع نهائي له منذ 2010، يستقبل أرسنال الإنجليزي اليوم منافسه بايرن ميونيخ الألماني، وهو في صدارة الدوري المحلي اللاهث وراء لقبه منذ 2004، بفارق الأهداف عن ليفربول، ونقطة عن مانشستر سيتي.

يعوّل فريق المدفعجية الطامح للقبه الأول في المسابقة، على رصيده المميز هذا الموسم على أرضه، إذ فاز في مبارياته الأربع في دوري الأبطال، مسجلاً 13 هدفاً، مقابل هدف وحيد في شباكه.

مرّة جديدة، يجد الإنجليزي هاري كين المتألق نفسه مع فريق بايرن ميونيخ الجريح، في ظل تنازل الفريق البافاري عن لقب الدوري الألماني الذي توّج به في آخر 11 موسماً، لمصلحة باير ليفركوزن، الذي يحتاج منطقياً للوقت فقط لضمان البوندسليغا رسمياً للمرة الأولى في تاريخه.

كما ودّع بايرن الكأس المحلية بخفّي حُنين، وسيحاول توماس توخل مدرّب بايرن اسكات منتقديه، من خلال المسابقة التي حقق فيها نجاحات مميزة، حيث قاد باريس سان جرمان الفرنسي إلى النهائي الوحيد في تاريخه، قبل سنة من إيصال تشلسي الإنجليزي إلى رفع الكأس ذات الأذنين الكبيرتين عام 2021.

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