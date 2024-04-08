نوير يعود إلى تمارين بايرن قبل مواجهة أرسنال

المصدر: أ ف ب

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عاد حارس المرمى وقائد بايرن ميونيخ الألماني مانويل نوير الإثنين إلى تمارين فريقه، قبل المواجهة المنتظرة في لندن أمام أرسنال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتعرض نوير (38 عاماً) لكسر في الجزء السفلي من ساقه اليمنى بعد حادث تزلج مطلع ديسمبر 2022، وعاد لحماية عرين العملاق البافاري نهاية أكتوبر 2023. استدعي إلى المنتخب الألماني في مارس للمرة الأولى منذ إصابته، لكنه اضطر إلى مغادرة المعسكر بسبب إصابة في العضلة المقرّبة.

وغاب نوير عن الوديتين في الفوز على فرنسا 2-0 وهولندا 2-1، والهزيمتين توالياً لفريقه بايرن أمام بوروسيا دورتموند 0-2 وهايدنهايم 2-3 في "بوندسليغا" لتتلاشى آماله بالاحتفاظ باللقب حيث بات يتأخر بفارق 16 نقطة عن باير ليفركوزن المتصدر.

وشارك نوير في الحصة الاخيرة للتمارين تحضيراً لمواجهة أرسنال على ملعبه "الإمارات ستاديوم" الثلاثاء.

كما يعود إلى صفوف بايرن لوروا سانيه والفرنسي كينغسلي كومان وألكسندر بافلوفيتش والمغربي نصير مزراوي الذين غابوا عن مباراة هايدنهايم، حيث باتت تشكيلة المدرب توماس توخل شبه مكتملة.

ولم يعد أمام بايرن الذي يمرّ بأزمة غير مسبوقة في تاريخه بعد تأخره بفارق كبير في الدوري وخروجه من الكأس في الدور ثمن النهائي أمام ساربروكن من الدرجة الثالثة، سوى المسابقة القارية الام للظفر بلقب هذا الموسم.

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