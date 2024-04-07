وفاة جو كينير أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي عام 1994

المصدر: وكالات

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توفي الأيرلندي جو كينير المدرب السابق بالدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد، عن عمر 77 عاما بعد صراع مع الخرف.

ونقل مايك كيجان الصحفي في صحيفة "ديلي ميل "البريطانية بيان عن عائلة كينير يقول "بكل حزن نعلن وفاة (جو) وسط عائلته بعد ظهر اليوم بعد معاناة مع الخرف الذي أصيب به في عام 2015".

وأضاف البيان "سيبقى كينير في الذاكرة سواء كلاعب أومدرب، وحصول فريقه على المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 1994/1993 كان إنجازا هائلا".

وكان النجم الأيرلندي من أساطير توتنهام هوتسبير حيث ارتدى قميص الفريق اللندني بين عامي 1965 و1975 ولعب 258 مباراة في جميع المسابقات.

وتوج جو كينير مع توتنهام بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في 1967 وكأس الاتحاد الأوروبي في 1972 وكأس الرابطة في 1971 و1973 والدرع الخيرية في 1967.

وبعد رحيله عن توتنهام انتقل جو كينير إلى برايتون حيث لعب لموسم واحد، علما بأنه خاض مباراتين مع منتخب أيرلندا واعتزل في عام 1977 لينتقل إلى عالم التدريب.

وتنقل كينير بين تدريب منتخبي الهند ونيبال، وكانت تجربته مع ويمبلدون هي الأبرز حيث قاد الفريق للمركز السادس في موسم 1994/1993 ليحصل على جائزة أفضل مدير فني في الدوري الإنجليزي الممتاز بخلاف جائزة مدرب الشهر ثلاث مرات.

ورحل الأيرلندي عن ويمبلدون في عام 1999 لينتقل إلى لوتون تاون ثم نوتنجهام فورست ونيوكاسل يونايتد، كما عمل مديرا رياضيا بنادي نيوكاسل يونايتد بين عامي 2013 و2014.

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