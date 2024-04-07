ماكبيرني يمنح شيفيلد التعادل أمام تشيلسي بالدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

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انتزع المهاجم أولي ماكبيرني هدف التعادل للفريق في الوقت المحتسب بدل الضائع ليضمن نقطة مهمة لشيفيلد يونايتد في معركة البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تعادله 2-2 مع تشيلسي على ملعب برامال لين اليوم الأحد.

وظل شيفيلد في ذيل الترتيب برصيد 16 نقطة قبل سبع مباريات على نهاية الموسم، بينما يحتل تشيلسي المركز التاسع برصيد 44 نقطة بعد أن واصل مسيرته الخالية من الهزائم إلى سبع مباريات في الدوري.

وانكشفت نقاط الضعف الدفاعية لفريق شيفيلد في الدقيقة 11 عندما تُرك مدافع تشيلسي تياجو سيلفا بدون رقابة خلال تنفيذ ركلة ركنية ليسجل الهدف الأول، لكن جايدن بوجل أدرك التعادل في الدقيقة 32.

وبدا أن نوني مادويكي لاعب تشيلسي قد حسم الأمر بهدف رائع في الدقيقة 66، لكن رد فعل ماكبيرني كان أسرع على كرة داخل منطقة الجزاء بعد ثلاث دقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني، حيث انقض ليحقق التعادل لفريقه.

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