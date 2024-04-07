"البرغوث" أُصيب بالحيرة.. مشجعة تفاجئ ميسي في لقاء إنتر ميامي وكولورادو (فيديو)

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصيب ليونيل ميسي بالحيرة عندما اقتحمت إحدى المشجعات ملعب مباراة فريقه إنتر ميامي مع كولورادو رابيدز 2-2 يوم الأحد في الدوري الأمريكي، وركضت نحوه لالتقاط صورة شخصية معه.

وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة، شقت إحدى المشجعات طريقها بطريقة ما إلى ميسي في الملعب، ووضعت ذراعها حوله وأمسكت هاتفها الذكي لالتقاط صورة تذكارية، في حين لم يظهر النجم الأرجنتيني أي اعتراض على فعلها.

وسرعان ما تدخل أمن الملعب، بما في ذلك الحارس الشخصي لميسي، ياسين تشويكو، لإبعاد الفتاة واقتيادها إلى خارج الملعب، وفقاً لروسيا اليوم.

ومن المعروف أن تشويكو يلاحق ميسي كظله أثناء مشاركته في مباريات الدوري الأمريكي، ويركض صعودا وهبوطا على الخط الجانبي للملعب مع الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات.

وشارك ميسي اليوم في مباراته الأولى منذ 13 مارس الماضي، حيث غاب عن الملاعب في الفترة الأخيرة بسبب إصابة عضلية.

ونزل ميسي من مقاعد البدلاء في الشوط الثاني وسجل الهدف الأول لإنتر ميامي وساهم في الثاني في المباراة انتهت بالتعادل بين فريقه كولورادو رابيدز 2-2.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز