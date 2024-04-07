مان سيتي يهزم كريستال بالاس بـ«ريمونتادا»

المصدر: لندن - د ب أ

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قلب فريق مانشستر سيتي أمس تأخره بهدف نظيف أمام مضيفه كريستال بالاس إلى فوز 4 - 2، بـ«ريمونتادا» في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1 - 1، تقدم كريستال بالاس بهدف جون ماتيتا بالدقيقة الرابعة، وتعادل لـ«مان سيتي» كيفين دي بروين في الدقيقة 13، وفي الشوط الثاني، سجل مانشستر سيتي ثلاثة أهداف عن طريق ريكو لويس وإيرلينج هالاند وكيفين دي بروين في الدقائق 47 و66 و70، فيما أحرز كريستال بالاس هدفه الثاني عن طريق اودسون ادوارد في الدقيقة 86. وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 70 نقطة.

ويلتقي اليوم ليفربول مع مانشستر يونايتد في قمة خاصة ويلعب شيفيلد يونايتد مع تشلسي، وتوتنهام مع نوتنغهام فوريست.

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