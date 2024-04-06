بفوزه على بترو أتليتيكو..مازيمبي يضرب موعداً مع الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

المصدر: وكالات

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سجل مازيمبي هدفين متأخرين ليحول تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على مضيفه بترو أتليتيكو الأنجولي اليوم السبت في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم ليبلغ قبل النهائي بعد التعادل سلبيا في الذهاب.

وضرب مازيمبي، البطل خمس مرات، موعدا في قبل النهائي مع الأهلي المصري حامل اللقب الذي تغلب 3-صفر على سيمبا التنزاني في مجموع مباراتي دور الثمانية.

وأحرز جويل بيه هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع من هجمة مرتدة بعدما استغل تقدم هوجو ماركيز حارس بترو أتليتيكو عن مرماه أثناء تنفيذ ركلة ركنية.

وكان جوناثان تورو قد منح التقدم لصاحب الأرض بتسديدة منخفضة في الدقيقة 29 بعدما هيأ القائد تياجو أزولاو الكرة له بعد رمية تماس.

وأدرك فيليب كينزومبي التعادل للضيف القادم من الكونجو الديمقراطية بتسديدة قوية من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء اصطدمت بالمدافع إيناسيو ميجيل لتستقر في شباك ماركيز في الدقيقة 82.

وهدف كينزومبي هو الأول في شباك بترو أتليتيكو في ثماني مباريات بدوري الأبطال.

وأهدر لاعبو بترو أتليتيكو أكثر من فرصة في الشوط الأول إذ سيطروا على الكرة وسط تراجع مازيمبي.

وكاد تورو أن يمنح فريقه التقدم مبكرا لكنه سدد أعلى العارضة من مدى قريب قبل أن يسجل الهدف الأول.

وأطلق القائد أزولاو ضربة رأس مرت بجوار القائم الأيمن بعد خمس دقائق من نهاية الاستراحة.

وتحسن أداء مازيمبي بعد مشاركة البديل فيلي تراوري الذي أطلق تسديدة مرت أعلى العارضة في الدقيقة 65 قبل أن يتحرك بشكل رائع للحصول على تمريرة بينية إلا أن تصويبته مرت بجوار القائم.

وبعدما أدرك كينزومبي التعادل ضغط بترو أتليتيكو من أجل تسجيل هدف الفوز وأرسل ألكسندر جيديس ضربة رأس وصلت سهلة إلى حارس مازيمبي.

وتقدم الحارس ماركيز أثناء تنفيذ ركلة ركنية واستمر في منتصف ملعب مازيمبي أثناء حيازة فريقه للكرة قبل استخلاصها وقيادة هجمة مرتدة انتهت بتسجيل بيه لهدف الفوز.

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