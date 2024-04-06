اشتباكات بين مشجعي روما ولاتسيو قبل "ديربي" العاصمة الإيطالية

المصدر: وكالات

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وقعت اشتباكات بين جماهير روما ولاتسيو قبل ساعات من مواجهة الفريقين مساء اليوم السبت في ديربي العاصمة ضمن قمة المرحلة الـ31 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وذكرت تقارير إعلامية إيطالية، أن حوالي 200 من مشجعي لاتسيو اشتبكوا مع مجموعة من حوالي 100 من مشجعي روما بالقرب من الملعب الأولمبي في الصباح.

وتدخلت الشرطة واستخدمت الغاز المسيل للدموع للفصل بين المجموعتين، وتم القبض على أحد مشجعي روما.

وتفحص السلطات لقطات الكاميرات الأمنية لمحاولة التعرف على المتورطين الآخرين في الاشتباكات.

ويستضيف روما فريق لاتسيو في مباراة هامة، حيث يتنافس الفريقان على التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ويحتل روما المركز الخامس في ترتيب الدوري ويتفوق بست نقاط على لاتسيو صاحب المركز السابع.

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