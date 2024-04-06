ميلان يواصل انتصاراته ويوجه إنذاراً شديد اللهجة لروما بالدوري الإيطالي

المصدر: وكالات

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واصل ميلان انتصاراته المتتالية ورفعها الى خمسة عندما أكرم وفادة ضيفه ليتشي بثلاثية نظيفة السبت على ملعب "سان سيرو" في ميلانو في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإيطالي في كرة القدم، ووجه إنذارا شديد اللهجة إلى روما، خصمه في ربع نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وحسم ميلان نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله هدفين عبر الدوليين الأميركي كريستيان بوليسيك (6) والفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو (20)، قبل أن يعزز بالثالث مطلع الشوط الثاني عبر الدولي البرتغالي رافايل لياو.

وخاض ليتشي الشوط الثاني بعشرة لاعبين اثر طرد مهاجمه المونتينيغري نيكولا كرستوفيتش في الدقيقة الاخيرة من الأول.

وهو الفوز الخامس توالياً لميلان في الدوري والـ21 هذا الموسم فعزز موقعه في المركز الثاني برصيد 68 نقطة مقلصا الفارق الى 11 نقطة عن جاره وغريمه التقليدي إنتر ميلان الذي يحل ضيفا على أودينيزي الإثنين في ختام المرحلة.

وقال مدرب ميلان ستيفان بيولي الذي فاز فريقه بمبارياته السبع الأخيرة في جميع المسابقات للمرة الاولى منذ عام 2006 "موسمنا لم يكن دائماً رائعاً، لقد عانينا، لكن هذا الفريق لم يخفض رأسه أبدا، إنه يمر بفترة جيدة، بدنيا وذهنيا".

وأضاف "احتلال المركز الثاني في الدوري والتتويج بلقب الدوري الاوروبي سيكون نتيجة رائعة".

ووجه ميلان الذي كسب 32 نقطة من أصل 39 ممكنة منذ بداية مرحلة الإياب، إنذارا شديد اللهجة الى روما الذي سيستضيفه الخميس على ملعب "سان سيرو" في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، وهي المسابقة الوحيدة التي يملك خلالها فرصة إنقاذ الموسم والتتويج بلقب.

ويخوض روما دربي العاصمة أمام جاره لاتسيو لاحقاً.

كما وسَّع ميلان الفارق الى تسع نقاط مؤقتاً عن يوفنتوس الثالث والذي تنتظره قمة ساخنة الأحد أمام ضيفه فيورنتينا، وقد يجد عملاق تورينو نفسه في المركز الرابع قبل انطلاق مباراته ضد قطب فلورنسا، في حال حسم بولونيا مباراته أمام ضيفه فروزينوني والمقررة قبل ست ساعات من لقاء يوفنتوس وفيورنتينا.

ويتصدر الدوري الإيطالي السباق للحصول على مقعد إضافي في مسابقة دوري أبطال أوروبا العام المقبل، مما يعني أن إنهاء الموسم ضمن المراكز الخمسة الأولى سيكون كافياً لروما للتأهل إلى المسابقة القارية العريقة للمرة الأولى منذ 2018.

وظل ليتشي في المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة بفارق أربع نقاط عن منطقة الهبوط، وبات مهددا بالتراجع الى المركز السادس عشر في حال فوز أودينيزي (28) على إنتر، وهيلاس فيرونا (27) على ضيفه جنوى، وكالياري (27) على ضيفه أتالانتا الأحد.

وبكَّر ميلان بالتسجيل عبر بوليسيك بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة اثر تمريرة من الجناح الدولي النيجيري صامويل تشوكويزي (6) رافعاً رصيده الى 10 أهداف في الكالتشيو هذا الموسم.

وكاد لياو يضيف الهدف الثاني عندما تلقى كرة من تشوكويزي سددها بيمناه بجوار القائم (11).

وعزز ميلان تقدمه عبر مخضرمه جيرو برأسية اثر ركلة ركنية انبرى لها مواطنه الجزائري الأصل ياسين عدلي (20).

وهو الهدف الثالث عشر لجيرو هذا الموسم فانفرد بالمركز الثالث على لائحة الهدافين بفارق هدف أمام المهاجم الارجنتيني لروما باولو ديبالا وبفارق هدفين خلف مهاجم يوفنتوس الدولي الصربي دوشان فلاهوفيتش الثاني، فيما يتصدر مهاجم إنتر الدولي الأرجنتيني الآخر لاوتارو مارتينيس اللائحة برصيد 23 هدفاً.

وعزز لياو تقدم ميلان مطلع الشوط الثاني اثر تلقيه كرة خلف الدفاع من عدلي فانطلق بسرعة وتوغل داخل المنطقة ولعبها زاحفة بيسراه داخل الشباك (57).

ويلعب لاحقاً أيضا إمبولي مع تورينو، على أن يلتقي الأحد أيضا مونتسا مع نابولي.

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