ليفركوزن يقترب من لقب الدوري الألماني بعد سقوط بايرن ميونخ

المصدر: وكالات

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بات فريق باير ليفركوزن على بعد انتصار وحيد من التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم هذا الموسم بعد فوزه على يونيون برلين بنتيجة 1/صفر، وسقوط ملاحقه بايرن ميونخ حامل اللقب أمام هايدنهايم بنتيجة 3/2 ضمن منافسات الجولة 28 من المسابقة، اليوم السبت.

وسجل فلوريان فيرتز هدف ليفركوزن الوحيد في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.



ورفع ليفركوزن رصيده إلى 76 نقطة ليوسع الفارق مع بايرن ميونخ إلى 16 نقطة قبل ست جولات من انتهاء البوندسليجا، بينما تجمد رصيد يونيون برلين عند 29 نقطة في المركز الثاني عشر.



وفي نفس التوقيت، تكبد بايرن ميونخ خسارته السادسة في الدوري هذا الموسم أمام مضيفه هايدنهايم، ليتجمد رصيده عند 60 نقطة في المركز الثاني ويبقى مهددا بفقدان اللقب بعد التتويج به 11 مرة متتالية، بينما رفع هايدنهايم رصيده إلى 33 نقطة ليقفز للمركز العاشر.



لم يحافظ بايرن ميونخ على تقدمه بهدفين سجلهما هاري كين وسيرجي جنابري في الدقيقتين 38 و45 بل رد هايدنهايم بثلاثة أهداف سجلها كيفن سيسا وتيم كلينيست "ثنائية" في الدقائق 51 و79.

وفي مواجهات أخرى، فاز لايبزيج على مضيفه فرايبورج بنتيجة 1/4، ليرفع رصيده إلى 53 نقطة في المركز الرابع بينما تجمد رصيد فرايبورج عند 36 نقطة في المركز الثامن.

كما اكتسح ماينز ضيفه دارمشتات بنتيجة 4/صفر، وفاز كولن بصعوبة على بوخوم بنتيجة 1/2.

وسعى ليفركوزن لتسجيل هدف مبكر إلا أن فريدريك رونو حارس مرمى هيرتا برلين كان يقظا في التصدي لفرصتين في أول عشر دقائق.

وتصدى (رونو) لركلة حرة سددها أليكس جريمالدو قبل أن يبعد ببراعة ضربة رأس خطيرة من بورخا إيجليسياس في الدقيقة العاشرة.

وفي الدقيقة 28 لعب ناثان تيلا كرة عرضية من الجهة اليمنى قابلها جريمالدو بكرة مباشرة بجوار القائم الأيمن بقليل لتضيع فرصة جديدة على أصحاب الأرض.

ودخل فريق يونيون برلين أجواء اللقاء بعد أكثر من نصف ساعة، حيث لعب كريستوفر تريمل ركلة ركنية قابلها روبن جوسينس بضربة رأس في الشباك من الخارج، وبعدها سدد يوربي فيرتيسين كرة فوق العارضة.

وانتبه ليفركوزن للخطر وضغط بقوة في آخر عشر دقائق من الشوط الأول، حيث سدد لاعب الوسط روبرت أندريتش كرة أبعدها فريدريك رونو حارس مرمى يونيون برلين.

وبلغت الإثارة ذروتها في الوقت بدل الضائع حيث حصل روبن جوسينس على بطاقة حمراء ثانية في الدقيقة 48، ليكمل هيرتا برلين اللقاء بعشرة لاعبين.

وسريعا استغل ليفركوزن الفرصة بهز شباك منافسه بهدف سجله المدافع الإيفواري أوديلون كوسونو بعدما تابع كرة مرتدة من القائم سددها زميله بييرو هينكابي، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وتدخلت تقنية الفيديو لتشير إلى وجود لمسة يد ضد كريستوفر تريميل قائد فريق هيرتا برلين ليحتسب الحكم ركلة جزاء بعد إلغاء الهدف مباشرة.

وسدد فلوريان فيرتز الركلة بنجاح مسجلا هدفه الثامن في الدوري الألماني هذا الموسم، مانحا ليفركوزن التقدم في توقيت مثالي.

وهدأ إيقاع المباراة كثيرا في الشوط الثاني، رغم محاولة أمين عدلي الخطيرة التي أبعدها حارس مرمى يونيون برلين في الدقيقة 58.

وغلب على أداء ليفركوزن الحذر الشديد للحفاظ على تقدمه، بينما كاد لاعبه أليخاندرو جريمالدو أن يسجل بالخطأ في مرماه أثناء محاولته إبعاد كرة عرضية في الدقيقة 80.

وضغط فريق يونيون برلين بقوة ساعيا لإدراك التعادل ولكنه وجد دفاعا صلبا ومنظما للغاية، بينما اعتمد ليفركوزن على الهجمات المرتدة ومنها أضاع أمين عدلي فرصة جديدة أبعدها الحارس في الدقيقة 95.

وبعدها أطلق الحكم صافرة النهاية معلنا عن فوز ثمين للضيوف واستمرار المسيرة القوية لليفركوزن بـ41 مباراة بدون هزيمة في جميع المسابقات منذ بداية الموسم الجاري.

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