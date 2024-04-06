صلاح عن طقوسه اليومية "تغمض عينيك وتتخيّل ما تريد تحقيقه"

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

تطرّق النجم المصري محمد صلاح إلى طقوسه اليومية والعقلية التي يعتمدها للتربّع على أعلى مستويات كرة القدم العالمية، من أجل تحقيق نجاحات باهرة مع ليفربول الإنجليزي محلياً وقارياً.

تحدّث صلاح (31 عاماً) إلى موقع ليفربول الرسمي حول تخيّله ما يريد تحقيقه في المستقبل، كي ينجح باغتنام الفرص عندما تسنح أمامه "أفعل ذلك عندما استيقظ. اجلس على حافة السرير أو حافة الكرسي وأجلس بشكل مستقيم، الظهر مستقيم. تغمض عينيك وتتخيّل ما تريد تحقيقه أو كيف تريد أن ترى نفسك".

تابع أفضل لاعب في إفريقيا عامي 2017 و2018 "تتخيّل فقط الشعور. الشعور هو أهم شيء لأنه مثل الطاقة. بمجرّد أن تتخيّله، سيحصل".

أردف اللاعب الذي يتصدر مع ليفربول راهناً الدوري الإنكليزي "لكن عليك أن تعمل (لتحقيقه)، ليس مجرّد تصوّره وتستلقي منتظراً تحقيقه. يتطلّب الأمر الكثير من الشجاعة أيضاً للقيام بذلك".

وللموسم السابع توالياً مع ليفربول، نجح المصري في تسجيل 20 هدفاً أو أكثر في مختلف المسابقات، في سابقة لدى النادي الإنجليزي العريق.

شرح لاعب روما الإيطالي السابق "أعتقد انه عندما أواجه موقفاً ما، لا أشعر بأنه حدث للمرة الأولى. لأنك تكرّر ذلك مراراً وتكراراً. عندما تواجه الموقف فان عقلك يعرف +اه، كنت هناك من قبل+ لذا لا أكون متوتراً. مررت سابقاً بهذا الشعور".

أضاف صاحب 54 هدفاً في 96 مباراة دولية مع منتخب مصر "لهذا السبب أقول لكم ان الشعور هو الأهم. عندما تقومون بأشياء للمرة الأولى، الثانية، أو الثالثة، تصبح أكثر سهولة مع الوقت".

وشدّد صلاح على أهمية العمل الجاد لتحقيق كل الانجازات في مسيرته "النصيحة الوحيدة التي يمكن أن أقولها هي الأسهل. مثلاً إذا كنت تريد شيئاً ما، افعله وعليك أن تعرف مدى صعوبته وانك ستواجه مطبات".

أضاف قائد منتخب مصر "لكن إذا كنت تريد أقصى الحدود، يجب أن تستعد للتضحية بأشياء كثيرة لتحقيقه. وإلا لن يحصل".

أردف اللاعب الذي بدأ مشواره مع المقاولون العرب المصري قبل انتقاله إلى بازل السويسري "إذا أردت حقاً تحسين شيء ما، افعله كل يوم، لمدة خمس، عشر دقائق. يبدو الامر سهلاً لكن ثق بي. سيكون سهلاً إذا كررته كل يوم".

ختم اللاعب المميز "اغمض عينيك وافعل ما تريد في مخيلتك أو أي شيء تريد أن تشعر به، الامتنان أو أي شيء آخر، وسوف ترى الفارق مع مرور الوقت".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز