بدء طرح تذاكر "كأس آسيا" تحت 23 سنة لكرة القدم بقطر

المصدر: وام

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أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا تحت 23 سنة لكرة القدم، “قطر 2024” بدء طرح تذاكر المباريات للبيع اعتبارا من أمس (الجمعة) وتتوفر في شكل نسخ رقمية تتيح للمشجعين حضور منافسات الحدث القاري الذي تستضيفه قطر في الفترة من 15 أبريل الجاري وحتى 3 مايو المقبل.

وتستعد قطر لاستضافة النسخة السادسة من كأس آسيا تحت 23 سنة والتي يشارك فيها أفضل 16 منتخباً لكرة القدم تحت 23 عاماً في القارة، ومن خلالها تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية القادمة، فيما يتنافس المنتخب الذي يحل في المركز الرابع في مباراة فاصلة مع منتخب من قارة أفريقيا لانتزاع بطاقة التأهل للأولمبياد.

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